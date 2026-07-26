Patru turiști au fost și ei coborâți din Piatra Craiului după o misiune de 7 ore. Oamenii, fără echipamentul tehnic necesar, au rămas blocați pe abruptul vestic.

Cei 4 bărbați încercau să urce prin Padina lui Călineț, însă au considerat ultima săritoare prea dificilă și au ales o variantă ocolitoare.

Ciprian Lolu, șef Salvamont Zărnești: „N-am înțeles deloc rațiunea lor de a încerca să iasă de-a dreptul dintr-un horn cu 50 și ceva de grade- 60 de grade panta, bineînțeles că în bucata superioară cred că se înțepeneau cu totul într-un perete de 80 de grade, fară ham, fară coardă, doar cu cască. Acum și nivelul lor de pregătire tehnică nu era de așa ceva”.

Salvamontiștii au urcat pe creastă și au reușit să-i readucă pe turiști pe linia traseului.

Ulterior, grupul a urcat pe creastă și a coborât pe versantul estic, mai puțin dificil. După 7 ore de intervenție, toți cei 4 au ajuns în siguranță la Zărnești.

Între timp, salvamontiștii din Argeș au fost chemați pentru a recupera o femeie de 42 de ani din Munții Făgăraș.

Împreună cu 4 prieteni, cobora din Vârful Negoiu, când și-a luxat genunchiul. Cum nu au mai putut continua traseul, au sunat la 112.

Într-o intervenție de 6 ore și jumătate, inclusiv pe întuneric, 10 salvatori montani au coborât-o pe victimă pe targă până la Piscu Negru. Femeia a refuzat transportul la spital și a plecat acasă cu mașina.