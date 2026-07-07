Cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă şi o abţinere, eurodeputaţii au sprijinit propunerea de utilizare a următoarelor sume din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE): 14,34 milioane euro pentru România, 120,55 milioane euro pentru Spania şi 9,21 milioane euro pentru Cipru.

Spania şi Cipru au primit deja plăţi în avans (30 de milioane euro şi, respectiv, 2,3 milioane euro) pentru a-şi sprijini eforturile iniţiale de redresare. Sprijinul UE va contribui la finanţarea măsurilor de răspuns în situaţii de urgenţă, inclusiv refacerea infrastructurii esenţiale şi a serviciilor publice, curăţarea zonelor afectate de dezastre şi furnizarea de cazare temporară, servicii de salvare şi alte măsuri urgente de redresare.

România s-a confruntat cu inundaţii grave în mai şi iunie 2025, după zile de precipitaţii abundente. Mai multe regiuni au suferit pagube importante. La mina de sare Praid, inundaţiile au compromis infrastructura critică şi au declanşat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pe scară largă.

Fondul de solidaritate al UE a oferit sprijin de peste 10 miliarde de euro

Spania s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă intense şi mai multe focare majore de incendii forestiere pe tot parcursul anului, cele mai distructive incendii începând din august 2025, forţând evacuări în masă şi ducând la pierderea a opt vieţi omeneşti.

În Cipru, două incendii forestiere majore din iulie 2025 au afectat în principal regiunile Limassol şi Paphos, mii de locuitori fiind strămutaţi, provocând moartea a două persoane şi distrugând aproape 900 de proprietăţi private, perturbând în acelaşi timp educaţia şi serviciile de sănătate.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este principalul instrument al UE de ajutor în urma dezastrelor. De la lansarea sa în 2002, acesta a oferit sprijin în valoare de peste 10 miliarde euro pentru 147 de dezastre, inclusiv 127 de dezastre naturale şi 20 de urgenţe de sănătate publică, în 25 de state membre ale UE şi în şase ţări în curs de aderare. Sezonul incendiilor forestiere din 2025 a fost cel mai distructiv înregistrat vreodată.