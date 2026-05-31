Zeci de oameni s-au adunat ieri în curtea Salinei Praid, la un an de când apa din pârâul Corund a inundat complet mina de sare. La ora 11 și 21 de minute au tras clopotul minei.

Moldovan Istvan, inginer salină: „Acum exact un an, la aceeași oră când am tras clopotul, am realizat și am scos oamenii din subteran, toate luptele noastre de a reuși să salvăm o părticică din viața noastră subterană au luat sfârșit”.

Unii așteaptă acum să fie disponibilizați.

Moldovan Istvan: „Trebuie să dăm drumul la 60-65 de oameni, conform contractului colectiv de muncă o să fie o disponibilizare, sperăm, cu salarii compensatorii”.

Fabian Deneș, reprezentant sindicat: „Asta a fost viața noastră, trebuia să protejăm, dar na, aici am ajuns”.

Barabas Szabolcs, inginer salina Praid: „Mai venim la lucru, mai avem niște proiecte, încercăm să facem ceva, dar e foarte greu. Zilnic, minerii salvatori coboară să ia probe de apă, măsoară temperatura apei și aerul din subteran”.

Se arată însă o rază de speranță, spun reprezentanții sindicatului.

Moldovan Istvan: „S-a semnat un contract de cercetare și proiectare pentru exploatare, după, sperăm, și în scopuri turistice. Avem o zonă specificată deasupra zonei Telegdi, deasupra zonei inundate”.

Înainte de inundare, Salina Praid era plină de turiști. Acum, multe afaceri au tras obloanele. Salina Praid era vizitată anual de sute de mii de persoane.