Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii şi rezervaţii naturale este în scădere faţă de anul precedent, mai relevă datele INS.

Din numărul total de 7.957 biblioteci, 7.877 de unităţi erau administrative, potrivit datelor statistice, faţă de anul anterior, fiind înregistrat un recul de 226 biblioteci.

În mediul urban au funcţionat 3.306 biblioteci, cu un fond de carte de 121 milioane volume, iar în mediul rural, deşi cu un număr mai mare de unităţi, fondul de carte a fost mult mai mic, de 31 milioane volume.

Numărul utilizatorilor activi a fost de 2,4 milioane persoane, distribuţia acestora evidenţiind o preponderenţă a utilizării bibliotecilor şcolare (54,3%) şi a celor publice (32,9%).

Numărul volumelor eliberate diferiţilor utilizatori a fost, în anul 2025, de 18,7 milioane volume, în scădere cu 0,3 milioane volume faţă de anul 2024, un utilizator împrumutând, în medie, 8 volume/an.

Reţeaua de biblioteci publice, formată din 1.697 biblioteci (1657 unităţi administrative), a pus la dispoziţia publicului circa 40 milioane volume de cărţi şi periodice tipărite. Raportat la numărul de locuitori, în anul 2025, la o bibliotecă publică au revenit, în medie, 11,2 mii locuitori, unui locuitor revenindu-i, în medie, 2,1 volume din colecţiile bibliotecilor publice, potrivit datelor INS.

786 de muzee și 323 de instituții de spectacole

Din 10.000 de locuitori, 408 au fost utilizatori activi ai bibliotecilor publice, fiecare împrumutând, în medie, 12,1 volume. Personalul bibliotecilor se ridica, la sfârşitul anului 2025, la 8.824 persoane, 90,9% din acesta fiind personal de specialitate.

În acelaşi timp, reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice număra, în anul 2025, un număr de 786 unităţi (464 unităţi de bază), care au pus la dispoziţia publicului 33,8 milioane bunuri culturale şi naturale (în scădere cu 438 mii bunuri culturale faţă de anul 2024). Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii şi rezervaţii naturale era de 18,1 milioane persoane, cu 341 mii de persoane mai puţin faţă de 2024.

De asemenea, reţeaua instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte număra, în 2025, 323 unităţi (256 unităţi de bază), cu 65 unităţi în plus faţă de anul 2024.

Instituţiile şi companiile de concerte au susţinut, în anul 2025, un număr de 27,6 mii reprezentaţii în ţară, urmărite de 7,0 milioane spectatori, potrivit datelor INS.

Ele aveau un personal de 13.374 persoane, dintre acestea 58,4% cu funcţii artistice de specialitate şi 21,2% cu funcţii tehnice de specialitate.

58 de filme s-au produs în România în 2025

De asemenea, în anul 2025 au funcţionat 588 unităţi cu activitate editorială a ziarelor şi revistelor, în creştere cu 3 unităţi faţă de anul 2024, arată INS. Cele 368 edituri în care s-au editat ziare cotidiene şi necotidiene au publicat 224 titluri tipărite şi 414 titluri online, numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste) editate în anul 2025 fiind de 1.884 titluri tipărite şi 614 titluri online.

Personalul editurilor de ziare şi reviste era, la finele anului 2025, de 3.132 persoane, 79,1% fiind personal de specialitate.

În acelaşi timp, producţia naţională de filme includea 58 de filme, 39 filme de lung metraj şi 19 filme de scurt metraj, la sfârşitul lui 2025. Reţeaua cinematografică dispunea de 109 unităţi cinematografice, cu 486 săli de cinema şi de 83,6 mii locuri.

Cele 909 filme proiectate în cinematografe au fost vizionate de 11,2 milioane de spectatori, în 2025, ceea ce este un nivel similar celui înregistrat în anul 2024.

Anul trecut, programul de emisie al staţiilor de televiziune publice a fost de 78,8 mii ore program emisie, iar cel al staţiilor de radio publice de 166,9 mii ore-program. În reţeaua posturilor private de radio şi televiziune, au funcţionat 605 de posturi de radio şi 310 posturi de televiziune, potrivit datelor INS pentru 2025.