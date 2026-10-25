Tendinţa se observă şi în cifrele de pe piaţa produselor cosmetice, care arată creşteri constante.

Pe rafturile bărbaţilor din băi nu se mai regăsesc demult doar crema de ras şi loţiunea tonică. Domnii au început să investească mai mult în îngrijire şi folosesc produse diverse, similare cu cele din rutina partenerelor.

Pe lângă gelurile de duș, deodorantele și produsele pentru bărbierit, în magazine au apărut creme antirid, seruri hidratante, măști faciale și produse pentru tenul cu imperfecțiuni, special pentru ei.

„Cremă hidratantă, after-shave, șampon, duș gel - lunar, cam 300 de lei investesc în produsele cosmetice".

„Mă spăl cu un gel de curățare dimineața".

„-Ce fel de produse folosești?

-SPF-uri și creme hidratante”.

O parte dintre ei merg mai departe, şi îşi fac proceduri cosmetice în clinici specializate.

Robert Avram, client: „Cam o dată pe lună vin la hydrafacial pentru că am o viață foarte activă. Lucrez într-un club, sunt foarte activ pe noapte și în timp se vede dacă nu îți îngrijești pielea. Folosesc creme hidratante, deobicei când ies prin oraș folosesc spf".

Dan Grigore: „Noi, bărbații, avem o anumită reticență. Oarecum creăm anumite bariere pentru că ni se pare că sunt lucruri pe care femeile ar trebui să le facă, dar și noi ar trebui să avem grijă de tenul nostru”.

Din oferta de servicii cosmetice, interesul cel mai mare este pentru aspectul pielii şi menținerea siluetei.

Ioana Oezani Balmez, manager clinică: „Aceștia apelează din ce în ce mai mult pentru tratamente de curățare facială, de lifting, de estompare a ridurilor. Totodată, ei își fac epilare definitivă și apelează la tratamentele pentru slăbire localizată" .

Piața cosmeticelor pentru bărbați a depășit 1,5 miliarde lei în 2025

Liliana Gionea, manager clinică: „Avem și pe partea de corporal foarte mulți domni care au ales să vină la noi. Au avut o slăbire bruscă și atunci au nevoie de tratamente pentru laxitatea pielii".

Potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare și consultanță în afaceri, piața globală a produselor cosmetice pentru bărbați a crescut continuu în ultimii ani.

Iar un raport publicat pe o platformă americană arată că, în România, piața produselor de îngrijire pentru bărbați depășea 1,5 miliarde lei în 2025, cu o creștere de 9% față de anul anterior.

Andra Onaș, director general Uniunea Producătorilor de Cosmetice din România (RUCODEM): „În rândul bărbaților, în particular, rutina de îngrijire devine tot mai complexă, în special în segmentul tânăr, care este influențat de tendințele globale și de social media. Consumatorii români nu mai privesc îngrijirea masculină doar ca pe o chestiune de estetică, ci mai mult ca o parte importantă a prevenției și a menținerii sănătății. Asistăm într-adevăr la o schimbare reală de mentalitate".

Piața globală de cosmetice creşte anual cu 8%, iar România urmează aceeași direcție, potrivit studiilor de specialitate.