Campanie împotriva abuzurilor asupra minorilor, în Timiș. Câte un ursuleț de pluș pentru fiecare copil abuzat

Sute de copii sunt abuzaţi în fiecare an în toată ţara, iar numărul lor a crescut alarmant în ultimii ani. Fie că vorbim despre abuz fizic, emoţional sau sexual, impactul resimţit de un copil este extrem de grav.

Tocmai din acest motiv, cei de la Direcţia Pentru Protecţia Copilului Timiş au început de marți o campanie prin care ne încurajează să nu închidem ochii când vedem un abuz, ci să acţionăm.

Cifrele prezentate de autorităţi sunt îngrijorătoare. De la an la an, tot mai mulţi copii sunt supuşi unor abuzuri. Şi mai grav este că a crescut mult numărul cazurilor de abuz sexual. Marți, în centrul Timișoarei, a fost aşezat câte un ursuleţ de plus pentru fiecare copil chinuit.

"Au fost peste 800 de cazuri anul trecut de abuz şi neglijare asupra copilului, dintre care 21 de cazuri de abuz sexual, tocmai de aceea avem 21 de urşi pentru fiecare copil care a fost victima unui abuz sexual, iar în primele 4 luni ale acestui an avem deja înregistrate aproape 250 de abuzuri confirmate, dintre care 11 sunt abuzuri sexuale", a explicat Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC.

La "telefonul copilului", un număr care poate fi apelat non-stop, se pot reclama abuzurile importiva minorilor. Numai anul trecut s-au primit 1500 de apeluri.

"Sună autorităţile, sună vecinii, sună familia, sună chiar cei care sunt în situaţie de risc iminent. Au fost situaţii în care a sunat chiar mama, deoarece a aflat că fiica este expusă situaţiei de risc iminent prin abuz sexual din partea concubinului sau din partea tatălui", a explicat Rodica Popescu, coordonator program.

Orice formă de abuz provoacă traume care urmăresc victima o viaţă întreagă. De multe ori, cei răniţi pot deveni la rândul lor abuzatori, dacă nu primesc ajutor de specialitate.

"În situaţii de neglijare sau uneori de abuz fizic să zicem, uneori după trecerea semnelor, un copil poate să facă mai uşor faţă, dar în mod clar că în caz de abuz sexual impactul este mult mai puternic. Majoritatea formelor de abuz vin la pachet şi cu alte forme de abuz, adică abuzul emoţional", a subliniat Iasmina Mica, psiholog.

Din toamnă, campania se va muta şi în şcoli.

