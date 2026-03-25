Între timp, Guvernul a amânat declararea situației de criză pe piața carburanților. Ședința extraordinară, anunțată pentru marți după-amiază, nu a mai avut loc pentru că nu au fost obținute, în timp util, avizele necesare. Actul normativ nu a mai ajuns să fie dezbătut de sindicate și patronate, care au reclamat că proiectul nu indică rezultatul măsurilor luate de Executiv, adică ce scăderi ar fi la pompă.

Ordonanța de urgență nu a obținut, în timp util, avizele necesare, pentru a ajunge să fie dezbătută mai întâi de Consiliul Economic și Social, for ce reunește patronate și sindicate.

Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social: „La ora la care ne-am avut ședința, nu aveam avizele de la Ministerul Justiției și de la vicepremierul Marian Neacșu. Dar, totodată, directorul Ministerului Energiei ne-a informat că Ministerul Finanțelor și alte ministere au avut modificări de lege care au fost integrate în varianta trimisă către Ministerul Justiției”.

Ministrul Justiției era ultimul în circuitul de avizare, spune Radu Marinescu.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: „A ajuns în cursul după-amiezii la Ministerul Justiției, a fost analizat și evaluat și la momentul la care purtăm această discuție există un aviz care, evident, va fi transmis”.

Președintele Consiliului Economic și Social reclamă, totodată, că în proiectul de ordonanță nu se estimează cu cât va scădea prețul la pompă în urma măsurilor propuse.

Proiectul Guvernului, criticat de experți

Proiectul de ordonanță a fost criticat de experții în domeniu, pentru că ar duce la o reducere mică a prețului la pompă, prin limitarea adaosului comercial. Taxele și accizele, care reprezintă mai mult de jumătate din prețul final, rămân neatinse. Unii prevăd chiar și probleme de aprovizionare, deși sunt prevăzute în proiect restricții la export.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: „Unii dintre distribuitori dacă ar intra pe pierderi, asta înseamnă încet, încet s-ar retrage din piață, asta se face cu dispariția unei cantități din piață. Nu înseamnă că mâine apare această situație, dar pe măsură ce-și epuizează stocurile, în câteva luni, două luni e un termen de luat în considerare, cel mai probabil ne vom confrunta cu penurie”.

Szasz Levente, prorector UBB: „Această plafonare oferă o soluție doar pe termen foarte scurt, în termen de câteva zile sau săptămâni, însă pe termen lung aceste plafonări reprezintă instrumente care pot avea efecte secundare negative asupra economiei. De exemplu așa cum am văzut în cazul alimentelor de bază, comercianții transferă acest efect al plafonării de reducere a prețurilor pe creșterea prețului altor produse”.

Pe de altă parte, proiectul conține și modificări la ordonanța care ar urma să limiteze creșterile de prețuri la gaz, pentru consumatorii casnici. Acestea se referă la prioritizarea unor cantități de gaz pentru consumul casnic iar depozitarea rezervelor poate fi amânată.