Bătrânii și copiii nevoiași ajutați de un centru social unic în România

O comunitate mică din Tulcea a reuşit un lucru extrem de important: să îmbine serviciile medicale cu cele sociale.

În comuna Luncavița, bătrânii uitaţi şi copiii cu nevoi speciale sunt ajutaţi la domiciliu cu analize, medicamente, curăţenie, cumpărături şi chiar igienă personală. Toate serviciile sunt oferite de un centru medico-social, unic în ţară, înfiinţat printre altele cu bani de la statul elveţian.

După ce a suferit un accident vascular-cerebral, Ion Baciu are nevoie de un asistent personal în fiecare zi. Copiii i-au plecat, aşa că cea mai apropiată persoană îi este îngrijitoarea trimisă de primărie.

"Medicamente, mă mai ajuta să mănânc", spune Ion Baciu, beneficiar al proiectului.

"Mergem şi luăm şi reţete şi medicamente şi facem şi piaţa", explică Valerica Mitache, îngrijitoare la domiciliu.

Printre beneficiarii programului se numără însă şi două fete de 11, respectiv 17 ani, rămase fără mamă.

"Le-am zis "ştiţi să faceţi mâncare? Păi nu ştim. Știi să faci curăţenie? Nu ştiu, că nici nu ştiu de unde să încep. Dar, dacă eu vă arăt, vreţi? Sigur că da!", spune Aneta Buruiană, asistent social.

Vieţile celor două surori s-au schimbat, iar acum au rezultate bune şi la şcoală.

Persoanele care se pot deplasa vin la cele două sedii ale centrului medico-social, construite în cele două sate ale comunei Luncaviţa. Aici le este monitorizată starea de sănătate.

Cel care a iniţiat proiectul, în 2013, este Marian Ilie, un tânăr aflat într-un scaun cu rotile. El a înţeles că nu este suficientă doar o evidenţă a persoanelor aflate în situaţie de risc, ci de un întreg sistem de sprijin.

"O persoană care dacă nu e monitorizată că are o tensiune în creştere, ajunge cu un accident vascular, ceea ce crează multe costuri sistemului public de sănătate. Noi, prin acest centru, am înfiinţat nişte servicii prin care îi monitorizăm pe aceşti oameni", spune Marian Ilie, coordonatorul proiectului.

Marian a atras fonduri ca să transforme totul în satul lui: drumul, canalizarea, şcoala, terenul de sport.

Un sprijin important pentru cei din Luncaviţa a venit şi de la statul elveţian printr-o finanţare care depăşeşte 1.200.000 de lei.

Din 2015 încoace, România are mai mulţi bătrâni decât copii sub 14 ani. 24% din populaţie are între 60 şi 80 de ani, iar 4% peste 80.

