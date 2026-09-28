Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Dolj, bărbatul a fost legitimat de jandarmii care asigurau misiunea de pază și control al accesului în clădire, arată Agerpres. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, prin intermediul aplicației eDAC, a ieșit la iveală faptul că pe numele său figura o semnalare importantă.

Mai exact, autoritățile din Germania emiseseră pe numele lui un mandat de căutare în vederea arestării pentru predare sau extrădare, în conformitate cu prevederile articolului 26 din Regulamentul (UE) 2018/1862.

La scurt timp după confirmarea alertei, jandarmii doljeni l-au predat pe bărbat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj. Bărbatul urmează acum să fie prezentat în fața autorității judiciare competente, care va dispune măsurile legale pentru punerea în aplicare a solicitării venite din Germania.