”Iniţiativa legislativă are la bază cadrul legal european introdus prin Directiva (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv cota zero de TVA pentru instalaţiile fotovoltaice. Germania utilizează deja acest mecanism fiscal din 1 ianuarie 2023, cu rezultate concrete în accelerarea investiţiilor private şi dezvoltarea capacităţilor de producţie şi stocare distribuită”, precizează Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE) într-un comunicat, potrivit News.ro.

Lecţia verii 2026: securitatea energetică se construieşte prin politici fiscale inteligente

”Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producţiei hidroenergetice, nucleare, vulnerabilităţile sistemului energetic şi presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investiţiile în producţia şi stocarea distribuită de energie. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investiţiile cetăţenilor în independenţa energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, notează Asociaţia.

APCE va propune în sesiunea parlamentară din această toamnă un pachet legislativ care să includă:

-TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW;

-TVA 0% pentru bateriile de stocare şi componentele esenţiale ale instalaţiei;

-TVA 0% pentru persoanele fizice, ONG-uri, unităţi de cult, scolile, spitatlele, entitatile publice, IMM-uri eligibile;

-eliminarea TVA-ului si a accizelor pentru energia electrică stocată şi ulterior utilizată din baterii.

Impactul economic estimat

Potrivit calculelor APCE, aplicarea cotei de TVA 0% ar genera anual:

-96.000 de noi sisteme fotovoltaice instalate;

-768 MW putere nou instalată;

-1,54 GWh capacitate nouă de stocare;

-614 milioane euro investiţii private mobilizate.

”Impactul bugetar brut estimat prin neîncasarea TVA este de aproximativ 129 milioane euro anual, diminuabil prin plata CASS, Dividende, impozit pe profit, etc de catre firmele instalatoare si foarte important, fiecare euro reprezentând TVA neîncasată generează aproximativ 4,8 euro investiţii private, fără ca statul să finanţeze direct aceste investiţii prin programe de subvenţii”, argumentează asociaţia.

Pe termen mediu şi lung, măsura contribuie la:

-reducerea importurilor de energie;

-diminuarea consumului din Sistemul Energetic Naţional în orele de vârf;

-creşterea securităţii energetice;

-dezvoltarea accelerată a capacităţilor de stocare distribuite;

-reducerea presiunii asupra reţelelor electrice;

-diminuarea necesarului de finanţare din programele publice de sprijin.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA ZERO pentru sistemele fotovoltaice şi bateriile de stocare funcţionează. Investiţiile private au crescut, capacităţile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeaşi bază legală europeană şi aceeaşi posibilitate. Diferenţa este exclusiv voinţa politică. Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic naţional atunci când depinde de condiţiile hidrologice şi de importurile de energie. Nu putem aştepta ploaia sau intervenţia providenţei pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investiţiile cetăţenilor şi ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact aşa cum au făcut deja alte state europene”, declară Dan Pîrşan, preşedintele APCE.

APCE îşi exprimă încrederea că Parlamentul va analiza cu responsabilitate această iniţiativă şi va adopta măsuri fiscale care transformă investiţiile în energie regenerabilă şi stocare într-o prioritate naţională, consolidând securitatea energetică şi competitivitatea economiei româneşti.