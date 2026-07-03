Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) critică Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), după publicarea procedurii de înregistrare a comunităților de energie prin Ordinul nr. 50 din 25 iunie 2026. Reprezentanții asociației susțin că autoritatea a întârziat nouă luni adoptarea procedurii și acuză că prima variantă a acesteia impunea condiții excesiv de birocratice.

Potrivit APCE, înregistrarea comunităților de energie reprezintă o formalitate administrativă prevăzută deja de lege, însă procesul a fost întârziat aproape un an. Asociația susține că proiectul pus în consultare în decembrie 2025 depășea atribuțiile ANRE și introducea obligații care ar fi îngreunat înființarea și funcționarea acestor comunități.

Reprezentanții APCE afirmă că, în forma inițială, proiectul prevedea, printre altele, verificarea regulamentelor interne ale comunităților, depunerea unor declarații pe propria răspundere și a schemelor monofilare, precum și obligativitatea notificării oricărei modificări privind membrii comunității, în caz contrar existând riscul radierii din registru.

Asociația susține că, în urma reacțiilor venite din partea societății civile și a specialiștilor din domeniu, proiectul a fost retras și rescris în mare parte, iar procedura publicată este considerabil mai simplă decât varianta inițială.

„Constatăm doar că, atunci când societatea civilă este vigilentă, iar argumentele juridice sunt solide, chiar și cele mai birocratice și excesive proiecte elaborate de o autoritate publică pot fi corectate”, se arată în comunicatul transmis de APCE.

Cu toate acestea, organizația consideră că procedura rămâne una dintre cele mai restrictive din Europa, fiind inspirată din modelul belgian. APCE susține că, în numeroase state europene, comunitățile de energie se constituie în baza dreptului comun, fără ca autoritatea de reglementare să le supună unui proces administrativ de înregistrare.

Asociația mai precizează că a contestat prima variantă a ordinului atât în România, cât și la OECD, argumentând că aceasta depășea cadrul legal și risca să blocheze dezvoltarea comunităților de energie.

În același timp, APCE atrage atenția că rămân mai multe aspecte care necesită clarificări, printre care statutul prosumatorilor în cadrul comunităților de energie și tarifele de distribuție care vor fi aplicate pe rețelele de joasă și medie tensiune. Potrivit asociației, următoarea etapă ar trebui să fie dezvoltarea unor comunități de energie funcționale și atractive în întreaga țară.