Potrivit actului normativ, compensarea cantitativă este procesul prin care furnizorul de energie electrică facturează lunar, în una sau mai multe facturi, după caz, emise prosumatorului care deţine centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, conform reglementărilor ANRE.

Potrivit legii, prosumator este clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu deţinut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu reţeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum şi care poate stoca şi vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice sau consumatorilor racordaţi la barele centralei electrice.

Energia produsă va putea fi compensată pentru mai multe locuri de consum

Prosumatorul poate compensa cantitativ sau, după caz, regulariza financiar excedentul de energie electrică produs şi livrat la un loc de producere şi consum cu energia electrică consumată din reţea pentru alte locuri de consum şi/sau locuri de producere şi consum ale acestuia: (i) dacă serviciul de furnizare pentru locurile de consum şi/sau locurile de producere şi consum respective este prestat de acelaşi furnizor de energie electrică; (ii) dacă locurile de consum şi/sau locurile de producere şi consum sunt racordate la reţeaua electrică a aceluiaşi operator de distribuţie a energiei electrice, cu condiţia ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea sa comercială sau profesională primară.

Prosumatorii persoane fizice şi juridice, precum şi autorităţi şi instituţii publice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă sau stocată atât furnizorilor de energie electrică cu care aceştia încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, cât şi consumatorilor racordaţi la barele centralei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Autorităţile şi instituţiile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri publice, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de compensarea cantitativă sau, după caz, regularizarea financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.

La solicitarea prosumatorilor persoane fizice şi juridice, precum şi autorităţi şi instituţii publice care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum şi cu care încheie/au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi: a) să realizeze o compensare cantitativă între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţeaua electrică de către aceştia într-o perioadă de facturare, conform unei metodologii specifice ANRE; b) să deconteze cantităţile de energie electrică în procesul de compensare cantitativă utilizând preţul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi prosumator; c) să nu includă în preţul energiei electrice active utilizat la decontare conform lit. b) costul cu dezechilibrele, componenta de furnizare şi taxe precum: TVA, servicii de transport şi distribuţie, servicii de sistem, contribuţia de cogenerare, certificate verzi, acciza; d) să includă ca poziţii distincte în factura pentru energie electrică furnizată prosumatorului în calitatea sa de consumator, componenta de furnizare şi taxele prevăzute la lit. c), conform reglementărilor ANRE; e) să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, în numele şi în contul prosumatorilor pentru persoane fizice şi juridice care au obligaţia legală de a emite facturi conform Legii privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea, iniţiată în 2023 a fost trimisă la reexaminare, în acelaşi an, iar în 2025 preşedintele a transmis o sesizare de neconstituţionalitate.