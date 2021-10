Ajutoarele pentru încălzire aduc mii de oameni în fața ghișeelor de asistență socială

Ajutoarele pentru încălzire aduc zilele acestea mii de oameni în fața ghișeelor de asistență socială. Cei mai mulți însă sunt nedumeriți de formularele pe care trebuie să le completeze și de informațiile care li se cer, chiar dacă locuiesc la bloc.

Trebuie să scrie câte oi, vaci sau găini ouătoare au. Nedumeriți, oamenii cer ajutorul funcționarilor publici pentru completarea dosarului stufos.

La serviciul de asistență comunitară din Iași au așteptat dis de dimineață zeci de oameni să-și depună dosarele pentru ajutor spre încălzirea locuinței. Este vorba despre familii sărmane care trăiesc cu mai puțin de 1380 de lei pe lună, de membru de familie.

Completarea celor 18 pagini ale formularului standard i-au pus în încurcătură pe oameni și cei mai mulți au avut nevoie de ajutorul funcționarilor.

O femeie a venit cu fiul ei, special ca s-o ajute să răspundă la toate cerințele.

Femeie: "Pentru mine, mai în vârstă, este mai dificil. Eu, la 67 de ani, nu le mai chiompănesc pe toate."

Băiat: "Pentru mine este ușor, dar dacă ar fi fost să completeze ea, este foarte greu, la vârsta dumneaei nu mai are atâta capacitate că și mine."

Unele detalii despre animalele din bătătură sau despre proviziile din hambare, li s-au părut chiar hilare oamenilor care locuiesc la bloc.

Bărbat: "Foarte greu de completat, nici nu mai spun că nu l-am completat eu, am pus un jurist. Dacă eu stau în oraș mă întreabă dacă am vie. De unde am eu, la bloc la etajul 4, nici porumbei nu am."

Reporter: Aveți mașină?

Bărbat: "Cum să nu am."

Reporter: De care aveți?

Bărbat: "De tocat carne!"

Bărbat: "Aici cereale, iepuri, caprine, ovine, purcei. Găini outoare."

Reporter: Aveți așa ceva?

Bărbat: "Nu."

Femeie: "Citesc de jumătate de oră și tot scriu. Dacă are teren, grâu, ce primește pasări, oi, porci, nu au omis nimic. Trebuia un pic mai simplu."

Luminița Munteanu, director DAC Iași: "Noile modificări reglementare vor face ca de la 1200 de beneficiari, cât aveam anul trecut, să avem anul acesta estimat aproximativ 10 mii de persoane. Dacă vor fi probleme în dosarul respectiv pentru a-și reactualiza toate datele."

Sumele pe care oamenii le vor primi variază între 200 și 320 de lei pe lună, în funcție de sistemul de încălzire folosit: gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.