Afacerea în care și-a investit toți banii o familie din București. Acum se bucură de profit

Și-a investit toate economiile și chiar a împrumutat bani pentru o fermă ecologică, dar acum se bucură de profit.

Este povestea unei familii din București, care a cumpărat zece hectare de teren în Dâmbovița pentru a cultiva soc, lavandă și tot soiul de legume.

Cei doi soți, ajutați de copii, se laudă cu produse bio, iar clienții nu întârzie să apară.

Povestea acestei mici ferme din Dâmboviţa a început în 2014. Melania şi soţul ei şi-au folosit toate economiile, ba chiar au apelat şi la ajutorul băncilor pentru a-şi îndeplini visul.

Melania Cozea, fermier: "Avem cultura de aronia, se întinde pe o suprafaţă de trei hectare. S-a format deja fructul. Recoltăm anual circa trei tone de floare de lavandă proaspătă, pe care o uscăm, în principiu obţinem cam 500 de kilograme de floare de lavandă uscată."

Oamenii se laudă şi cu o cultură de soc ecologic. Şi cum aşchia nu sare departe de trunchi, Petre şi Ana, cei doi copii ai familiei, muncesc cot la cot cu părinţii.

Petre Cozea, fermier: "Nu folosim pesticide, insecticide, fertilizanţii sunt naturali, din gunoi de grajd."

În ultima perioadă, din cauza restricţiilor, oamenii au ales să livreze bunătăţile la domiciliul clienţilor. Printre cele mai căutate sunt căpşunele bio. Dar şi în cazul legumelor cererea este mare. Producătorii au plantat deja spanac, salată, ceapă, usturoi şi pătrunjel, iar peste trei ani vor să obţină certificarea care să ateste calitatea bio a acestora.

Ana Cozea, fermier: "Am plantat iniţial seminţele, am văzut cum cresc plantele, am învăţat tot procesul de la plantare până la recoltare."

Melania Cozea, fermier eco: "Din acest an am început să facem produse uscate, aici avem pudră de aronia, floare de soc şi un nou produs - pudră de spanac de soc, este foarte bună pentru răceli, pentru pneumonii."

De pildă, o sticlă cu suc sau cu sirop aromat se vinde cu 15 lei.