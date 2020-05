Condiții greu de imaginat pentru 11 vasluieni plecați la muncă în Germania. Cum au ajuns pe drumuri și fără mâncare

11 vasluieni din comuna Băcani ar fi fost batjocoriți și dați afară de la o fermă din Germania.

Două femei și nouă bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, au plecat pe 24 aprilie în Germania, la cules de căpșuni, însă au avut parte de o surpriză când au ajuns acolo, potrivit vremeanoua.ro.

La fermă au trecut prin condiții greu de imaginat. Li se dădea câte o pâine pe zi, cartofi și varză, pe care li s-ar fi cerut cinci euro, iar când își cereau drepturile salariale ar fi fost amenințați. Au mers kilometri întregi, fiind nevoiți să cerșească pe stradă de mâncare și au cerut ajutorul în țară.

„Am plecat pe 24 aprilie, spre Germania, având promisiuni de locuri de muncă la o fermă de căpșuni. Când am ajuns însă la fermă, deși ni s-a spus că vom intra să culegem căpșuni, am fost băgați într-un fel de carantină timp de o săptămână. Ne-au amăgit că totul va fi bine, că vom avea cazare și masă în regulă, dar n-a fost așa. Ne dădeau câte o pâine la 10 oameni, mâncare în bătaie de joc, cartofi cruzi și varză crudă, pentru un așa prânz ne cereau 5 euro. Am muncit trei săptămâni acolo, iar pe 11 – 12 mai ne-au dat afară din fermă! Fără bani, fără nimic! Am mers până în gară la Bonn, iar de cinci zile stăm și cerșim mâncare, nu mai știm ce să facem. La consulat nu este nimeni până pe 3 iunie, așa ni s-a spus și am făcut apel la românii din țară, la primarul din Băcani, poate ajungem acasă”, a povestit unul dintre vasluieni.

Primarul comunei a avut o discuție cu Nelu Tătaru și s-a stabilit că cei 11 vasluieni vor ajunge în țară în zilele următoare, până atunci fiind cazați într-un hotel din Bonn.