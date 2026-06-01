Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă, pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor. Iar un studiu realizat recent arată că aproape un sfert dintre adolescenții români mărturisesc că ai lor îi ascultă rar sau niciodată.

Mulți părinți recunosc că adolescența vine la pachet cu multe provocări și spun că nu le este ușor să găsească cea mai bună cale de comunicare.

Femeie: „Au percepții diferite, își doresc lucruri care poate nu sunt permise pentru că nu sunt încă adulți și devine o situație tensionată”.

Chiar și așa, mulți susțin că încearcă să stabilească o conexiune.

Totuși, specialiștii confirmă că în cabinetele lor ajung tot mai mulți adolescenți care evită să discute cu părinții despre problemele pe care le au.

Emilia Grigorean, psiholog specialist în problemele copiilor și adolescenților: „Mulți adolescenți se lovesc de presiune din partea părinților, situații în care sunt ridiculizați dacă aduc în discuție probleme de sănătate emoțională”.

În acest context, un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune ca tinerii care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura ar facilita accesul acestei categorii de vârstă la ajutor specializat, mai ales în situațiile în care relația cu familia este dificilă.

Ruxandra Cibu, deputat: „Tinerii își doresc să vorbească despre ceea ce simt, despre problemele pe care le au, însă s-au lovit foarte des de această problemă a acordului parental. Foarte mulți părinți refuză să accepte că copilul are nevoie de acest ajutor. De multe ori le spun că e în regulă, nu ai nimic”.

Bărbat: „Vârsta adolescenței e foarte dificilă, cu multe întrebări, și să poți merge la psiholog ar fi un ajutor”.

Datele celui mai recent studiu realizat de World Vision România arată că aproape un sfert dintre adolescenții români povestesc că adulții îi ascultă rar sau niciodată. În plus, trei din zece tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor. Presiunea pusă de școală ocupă locul al doilea, iar aproape jumătate dintre respondenți spun că viitorul reprezintă principala sursă de stres.

Andreea Bujor, director comunicare și advocacy World Vision România: „Resimt foarte mult presiunea aceasta a lipsei banilor, se gândesc la viitor.”

Prin sistemul public de sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de până la 12 ședințe de consiliere psihologică decontate de stat în fiecare an. În plus, tinerii pot accesa ședințe de terapie și suport emoțional în mod gratuit prin mai multe mecanisme oficiale, linii telefonice de urgență și organizații non-guvernamentale.