Cu pene de curent prelungite, lipsuri de alimente și combustibil și un sistem sanitar aflat sub presiune, tot mai mulți observatori avertizează că insula se apropie de un punct critic, în timp ce dezbaterea privind viitorul regimului de la Havana devine tot mai intensă.

Corespondentul Sky News, Stuart Ramsay, analizează de la fața locului situația actuală din țară:

Au trecut doar câteva luni de când am fost ultima dată în Cuba, iar condițiile de atunci erau deja foarte dificile: pene frecvente de curent, cozi uriașe pentru pâine și combustibil, magazine alimentare de stat aproape goale, grămezi de gunoi pe străzi și foarte puțini turiști străini.

Am revenit acum și am fost surprins de cât de dramatic s-a degradat situația într-un timp atât de scurt, pe fondul blocadei petroliere impuse de administrația lui Donald Trump.

Se vorbește tot mai mult despre o posibilă intervenție militară americană, asemănătoare celei din Venezuela de la începutul anului, când președintele Nicolás Maduro a fost înlăturat de la putere, sau chiar despre o eventuală invazie.

Însă, în ritmul actual, președintele Donald Trump s-ar putea să nu mai fie nevoit să facă mare lucru pentru a provoca prăbușirea statului cubanez.

Perspectiva unui colaps social și politic, pe fondul embargoului strict asupra petrolului impus din ianuarie, este cât se poate de reală.

Guvernul cubanez susține că a rămas practic fără combustibil. Drept urmare, penele de curent sunt tot mai lungi, grămezile de gunoi cresc, iar traficul rutier s-a redus semnificativ.

Practic, fiecare aspect al vieții de zi cu zi pare să se degradeze.

Scopul principal al vizitei noastre recente a fost să analizăm situația sistemului sanitar. Am constatat că acesta se află în aceeași stare critică precum alte sectoare ale economiei și societății.

Cândva considerat unul dintre cele mai performante sisteme medicale din Caraibe și o sursă de mândrie națională, sistemul de sănătate cubanez funcționează acum aproape exclusiv datorită dedicării personalului medical și eforturilor cetățenilor care aduc din resurse proprii medicamente și echipamente necesare tratării rudelor și prietenilor internați.

În aceste condiții, întrebarea este ce se va întâmpla în continuare cu Cuba.

Diaspora cubaneză din Statele Unite dorește înlăturarea completă a Partidului Comunist, a actualului guvern și eliminarea influenței familiei Castro asupra țării.

Donald Trump și secretarul său de stat de origine cubaneză, Marco Rubio, urmăresc o schimbare de regim, deși este posibil să accepte și o conformare a actualei conduceri la cerințele Washingtonului.

Totuși, impresia pe care am avut-o eu și echipa mea este că opiniile cubanezilor despre viitorul țării sunt mult mai nuanțate.

Desigur, există persoane care își doresc plecarea actualului guvern, însă majoritatea celor cu care am discutat par să susțină mai degrabă relaxarea regulilor economice impuse de stat, dezvoltarea sectorului privat – în prezent aproape interzis –, acces mai facil la alimente și energie electrică la prețuri accesibile și o reformă a modului în care este administrată țara.