O femeie a găsit trei câini spânzurați, într-un sat din Bihor

O descoperire care dă fiori a fost făcută într-un sat din Bihor. O femeie a găsit trei câini omorâți cu o cruzime greu de descris în cuvinte, iar un alt animal - grav rănit.

Femeia este o mare iubitoare de animale şi încearcă să le ajute pe cele lăsate pe drumuri. Tocmai de aceea trece periodic pe la marginea satului Berechiu, unde există câteva clădiri abandonate şi o groapă în care lumea aruncă gunoaie. Nu mică i-a fost mirarea când a dat acolo peste imagini greu de descris în cuvinte.

Antonia Kertesz: „Este o groapă betonată şi acolo aruncă oamenii din satele din împrejurimi câinii nedoriţi şi mizeria. Am mers către groapă ca să verific iar şi am găsit trei câini spânzuraţi şi unul viu. Pe cel viu l-am scos, are probleme grave, iar restul căţeilor n-am putut salva, erau morţi”.

Oamenii locului ştiu că în zonă îşi găsesc sfârşitul multe necuvântătoare.

Cioban: „Pe mulți îi văd cu mașina, cum aici e curbă. Știi ce fac? Deschid mașina și îi aruncă jos”.

Reporter: „Când vin să îi arunce?”

Cioban: „Noaptea, când nu îi vede nimeni”.

Localnic: „Mai înspre capătul satului, sunt mulţi care nu-i interesează de câini, de una, de alta, ajung şi câini vagabonzi şi, după aia, îl prinde omul în curte la el, îl omoară şi îl arunca acolo, vai şi-amar. Iresponsabilitate”.

Şi femeia care a făcut cumplita descoperire spune, revoltată, că a mai dat acolo peste câini morți.

Antonia Kertesz: „Deci avem legi în România, dar legile trebuie aplicate. Dacă se dă un exemplu, dacă primeşte cineva închisoare - chiar şi dacă pe o lună, două, trei - deja restul s-ar gândi de două ori să facă sau să nu facă o asemenea cruzime”.

Poliţiştii au fost sesizaţi şi au început cercetările în acest caz. Dacă vor fi găsiţi, vinovaţii risca dosar penal pentru cruzime fată de animale.