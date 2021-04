Bătrână atacată de nepot, pentru că a refuzat să îi dea bani. „Totdeauna vorbea frumos cu mine”

Caz șocant în comuna Urecheni din județul Neamț, după ce un tânăr de 25 de ani și-a atacat propria bunică. Acum riscă să ajungă în spatele gratiilor pentru actul său de violență.

Se pare că totul a pornit după ce nepotul i-a cerut bunicii sale bani, pentru munca prestată de părinții lui în gospodăria acesteia. Pentru că bătrâna l-a refuzat, a lovit-o până când biata femeie s-a prăbușit la pământ.

Poliţiştii l-au reținut pe nepotul agresiv timp de 24 de ore și acum este acuzat de tentativă de tâlhărie calificată.

De asemenea, un judecător a hotărât să fie cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bătrâna, în vârsta de 85 de ani, nu mai poate acum să lucreze în gospodărie. De cele mai multe ori, femeia le cere ajutorul copiilor, care îi mai dau o mână de ajutor.

De aici a plecat și supărarea nepotului, care a considerat că bunica lui trebuie să îi răsplătească părinții, pentru munca depusă. Nervos că bătrâna a refuzat să îi dea bani, tânărul a lovit-o.

Bătrână: A zis că îmi bat joc de ta-su şi de mă-sa, dar cu ce îmi bat joc? M-a izghit jos dintr-o palmă, că eu sunt bolnavă vai de capul meu. Am picat jos.

Reporter: Te-ai fi gândit vreodată că e în stare nepotul să îţi facă rău?

Bătrână: Nu mamă, gând de moarte am avut, dar gând din ăsta nu am avut, că o să sară la mine. Totdeauna vorbea frumos cu mine când îmi zicea mama, când îmi zicea bunica.”

Gestul nepotului a fost grav taxat și de vecinii din localitate, care spun că nu există scuză pentru această faptă. Nimeni nu își explică ieșirea violentă a acestuia.

Petruţ Trandafir, vecin: E urât ce a făcut. A făcut-o a greşit şi el. Mai greşeşte omul.

Reporter: Cum trebuie să te comporţi cu bunicii?

Petruţ Trandafir, vecin: Foarte frumos. Nu trebuie să te porţi rău. Sunt bunici te-au crescut.

Reporter: Credeţi că îşi dă seama că a greşit?

Petruţ Trandafir, vecin: Cred că îşi dă seama că a greşit.

În urma loviturii, biata femeie s-a prăbușit la pământ. Cea care a găsit-o în stare de șoc a fost fiica bătrânei, care a sunat și la 112, neștiind că tocmai fiul ei a atacat-o. Deși bătrâna și-a revenit cu greu, a apucat să le povestească polițiștilor despre cele întâmplate.

Georgiana Moşu, purtător de cuvânt IPJ Neamț: "Poliţiştii de la Urecheni au documentat activitatea infracţională a unui tânăr de 25 de ani, pe care l-au reţinut pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracţiunii de tentativă de tâlhărie calificată. La data de 6 aprilie acesta a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Neamţ, față de acesta fiind luată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.”

Tânărul le-a spus părinților că regretă nespus că a lovit-o pe cea care l-a ocrotit toată viața, și că nu își explică ieșirea necontrolată.