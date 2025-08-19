Motocicliștii din România se alătură medicilor în campania FearlessDonors pentru a promova donarea de organe și a salva vieți

Stiri Sanatate
19-08-2025 | 19:43
Agenția Națională de Transplant continua seria manifestărilor menite să atragă atenția asupra donării de organe.

De această dată, un mesaj puternic vine din partea comunității motocicliștilor din România, care s-a alăturat medicilor care promovează transplantul de organe.

Un manifest național pornit dintr-o tensiune pe care o auzim tot mai des, dar care nu ne face deloc cinste: motocicliștii sunt numiți, în glumă, „donatori de organe”. Într-o țară cu cel mai ridicat grad de accidente rutiere și cel mai scăzut grad de donare de organe, credem că e momentul să nu mai glumim despre asta.

Campania #FearlessDonors este o invitație la nivelul întregii societăți de a transforma barierele și stereotipurile din jurul donării de organe într-un dialog mai amplu despre responsabilitate, siguranță și șansa reală de a salva vieți, prin solidaritate umană.

„Acest demers este încă un pas pe care îl facem în încercarea de a prezenta realitatea nu doar în cifre, dar și în percepția colectivă. Avem nevoie ca donarea de organe să devină un subiect firesc la nivelul societății și al familiei, dar și un simbol pozitiv. Fiecare organ transplantat înseamnă o viață salvată, iar în spatele fiecărui transplant reușit se află generozitatea unei familii care, într-un moment de grea încercare, a ales să dăruiască cel mai de preț cadou pe care îl putem lăsa după noi: a doua șansă la viață”, a declarat Dr. Guenadiy Vatachki, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant.

Campania a fost lansată oficial în cadrul festivalului LaRock, desfășurat în județul Prahova, la care au participat peste 50.000 de oameni. Aici, reprezentanții ANT și ambasadori ai comunității moto au luat cuvântul pe scenă și au oferit informații la standul dedicat campaniei #fearlessdonors, de unde oricine putea prelua un material prin care să își arate susținerea față de cauză.

Peste 4.000 de pacienți sunt în acest moment pe listele de așteptare pentru un transplant, indiferent că vorbim de inimpă, ficat, plămâni sau rinichi.

Statisticile europene ne plasează printre țările cu o rată scăzută a donatorilor, cu doar 4 donatori la 1 milion de locuitori, în contrast puternic cu media europeană de 21 de donatori la 1 milion de locuitori. O realitate care se traduce, din nefericire, în ani de așteptare și incertitudine pentru pacienții în nevoie și familiile lor. 

Dată publicare: 19-08-2025 19:43

