30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna

De la 1 noiembrie vă arătăm în campania noastră retrospectivă ”30 de ani în 30 de zile” ani în care lumea s-a învârtit prea repede. În care alergam fără să ne uităm în jur, convinși că timpul ne aparține.

Apoi, într-o zi, totul s-a oprit. Și ajungem astfel în 2020, anul în care planeta a tăcut. Orașele s-au golit, străzile au amuțit, iar noi am rămas față în față cu propria frică.

Un virus nevăzut a închis granițe, a răsturnat economii, a despărțit oameni. Dar mai presus de toate, ne-a schimbat. Ne-a făcut să ne întrebăm cine suntem și cât de solid e, de fapt, tot ce am construit. E povestea unui an care a început cu speranță și s-a sfârșit cu tăcere.

Un an care n-a fost doar despre boală, ci despre singurătate, curaj și pierdere. Despre lumea care s-a oprit și despre noi, cei care am rămas să-i căutăm sensul.

2020 a început cu istorie. Pe 31 ianuarie, Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană, punând capăt unei povești care a durat aproape jumătate de secol. După trei ani de negocieri, proteste și incertitudine, momentul a fost marcat la Londra prin focuri de artificii și o numărătoare inversă proiectată pe sediul premierului britanic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













