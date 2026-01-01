Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Elveția. Explozia din Crans-Montana a provocat zeci de victime

Stiri actuale
01-01-2026 | 13:58
Nicusor Dan
Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.

autor
Sabrina Saghin

Şeful statului transmite celor răniţi o recuperare rapidă şi sincere condoleanţe familiilor victimelor şi poporului elveţian.

„La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi. Le urez celor răniţi o recuperare rapidă şi transmit sincere condoleanţe familiilor victimelor, poporului elveţian şi preşedintelui Guy Parmelin”, este mesajul postat pe platforma X de preşedintele Nicuşor Dan.

Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.

Ministerul de Externe anunţă că a întreprins demersuri după explozia din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, pentru a afla informaţii despre eventuale victime de naţionalitate română, însă procedurile nu au fost finalizate de către autorităţile locale.

Citește și
explozie crans montana
Zeci de morți și 100 de răniți într-un incendiu din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: morti, raniti, elvetia, tragedie,

Dată publicare: 01-01-2026 13:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”
Stiri externe
Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Incendiul care a ucis și a rănit peste 140 de persoane la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.

Zeci de morți și 100 de răniți într-un incendiu din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO
Stiri externe
Zeci de morți și 100 de răniți într-un incendiu din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

Un incendiu care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a zeci de persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană.  

Care e starea celor trei români evacuați din telecabină, în Italia. Recomandările MAE
Stiri externe
Care e starea celor trei români evacuați din telecabină, în Italia. Recomandările MAE

Cei trei români care au rămas blocați în telecabina din stațiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveția, au fost evacuați și sunt într-o stare bună, anunță ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”
Stiri externe
Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Incendiul care a ucis și a rănit peste 140 de persoane la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Top citite
1 roșu de revelion
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se poartă roșu de Revelion. Tradiții și superstiții în noaptea dintre ani
2 mersul cu capra
INQUAM PHOTOS / CATALIN URDOI
Stiri Diverse
Când se merge cu Capra. Versuri complete și care este semnificația acestui obicei
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Mercur în Capricorn din 1 ianuarie 2026. Mesajele care dau formă ambițiilor, decizii mature și planuri solide
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28