Studiu: Un medicament utilizat frecvent pentru diabet ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire

Stiri Stiinta
14-09-2025 | 07:53
Medicamente
Getty Images

Un medicament utilizat în mod obişnuit pentru tratarea diabetului zaharat de tip 2 ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire, potrivit unui studiu recent realizat în China.

autor
Mihaela Ivăncică

Cercetarea a arătat că medicamentul poate contribui la prelungirea telomerilor - markeri biologici ai îmbătrânirii - şi la îmbunătăţirea metabolismului, sugerând o nouă direcţie în tratamentul diabetului şi al procesului de îmbătrânire celulară, scrie News.ro.

Medicamentul henagliflozin, un inhibitor al co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT2i), a fost evaluat într-un studiu clinic multicentric la 142 de persoane cu vârste cuprinse între 35 şi 70 de ani, diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2. Participanţii au fost repartizaţi aleatoriu pentru a primi fie 10 mg/zi de henagliflozin, fie un placebo, timp de 26 de săptămâni.

Cercetătorii au urmărit parametrii clasici ai metabolismului glucozei, şi markeri asociaţi procesului de îmbătrânire, precum lungimea telomerilor din leucocitele sanguine şi nivelurile sistemului factorului de creştere asemănător insulinei 1 (IGF-1), implicat în reglarea creşterii şi metabolismului.

Telomerii sunt structuri protectoare situate la extremităţile cromozomilor, iar scurtarea lor în timp reprezintă un indicator recunoscut al îmbătrânirii celulare şi al fragilităţii ADN-ului.

Citește și
Alertă în Europa. O nouă variantă de HIV, mai virulentă, a fost identificată în Ţările de Jos
Moment istoric. Un medicament revoluționar împotriva virusului HIV a fost autorizat în UE. Se va găsi în toate statele membre

Rezultatele au arătat că medicamentul a determinat o creştere semnificativă a lungimii telomerilor comparativ cu placebo: 90,5% dintre pacienţii trataţi cu medicamentul activ au prezentat alungirea telomerilor, faţă de 65,6% în grupul placebo. De asemenea, tratamentul a îmbunătăţit metabolismul glucozei, a stimulat creşterea unor factori IGF-1 şi a întărit funcţia imună.

Autorii studiului, publicat pe 4 septembrie, în revista Cell Reports Medicine, subliniază că ambele grupuri au urmat aceleaşi recomandări de stil de viaţă, ceea ce poate explica uşoara creştere a lungimii telomerilor observată şi în grupul placebo. Totuşi, creşterea mult mai pronunţată observată în grupul tratat cu acest medicament sugerează existenţa unui efect suplimentar, atribuit acţiunii sale farmacologice.

Studiul oferă o direcţie promiţătoare pentru dezvoltarea unor tratamente care să abordeze simultan controlul diabetului şi prevenirea efectelor biologice ale îmbătrânirii.

Creşterea alarmantă a diabetului zaharat de tip 2

Diabetul zaharat de tip 2 este în creştere la nivel global, iar Federaţia Internaţională de Diabet estimează că numărul cazurilor va ajunge la 700 de milioane până în 2045. Această boală metabolică este strâns legată de procesele de senescenţă (îmbătrânire) celulară - celule care nu se mai divid şi eliberează molecule inflamatorii ce afectează ţesuturile, accelerând progresia diabetului şi apariţia complicaţiilor.

Medicamentele din clasa SGLT2i reduc glicemia prin împiedicarea reabsorbţiei glucozei la nivelul rinichilor, contribuind totodată la scăderea în greutate şi imitând efectele restricţiei calorice, cunoscută pentru încetinirea îmbătrânirii. Până acum, dovezile privind efectele anti-îmbătrânire erau în mare parte teoretice sau proveneau din studii preclinice pe animale.

Totuşi, cercetătorii avertizează că, deşi lungimea telomerilor este un biomarker important al îmbătrânirii, nu este singurul şi nici cel mai concludent. Sunt necesare studii clinice de amploare, care să evalueze şi alţi markeri ai îmbătrânirii, pentru a confirma pe deplin beneficiile acestui medicament în încetinirea procesului de îmbătrânire.

Sursa: News.ro

Etichete: studiu, diabet, medicament,

Dată publicare: 14-09-2025 07:53

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
GALERIE FOTO Cea mai frumoasă voleibalistă româncă a lăsat Cipru pentru Italia. E fiica unui idol al rapidiștilor
Citește și...
Greșelile pe care le fac oamenii când tratează infecțiile la urechi. Medicii avertizează că ne putem pierde auzul
Doctor de bine
Greșelile pe care le fac oamenii când tratează infecțiile la urechi. Medicii avertizează că ne putem pierde auzul

Dacă timpanul se perforează după un traumatism, medicii spun că nu trebuie să punem niciun medicament în ureche.

Moment istoric. Un medicament revoluționar împotriva virusului HIV a fost autorizat în UE. Se va găsi în toate statele membre
Stiri Sanatate
Moment istoric. Un medicament revoluționar împotriva virusului HIV a fost autorizat în UE. Se va găsi în toate statele membre

Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament sub forma unei injecţii bianuale dezvoltate de Gilead Sciences pentru prevenirea HIV, a anunţat marţi compania, transmite Reuters.

Un medicament pentru epilepsie a inversat simptome de autism la șoareci. Studiul oferă speranțe pentru noi terapii
Stiri Sanatate
Un medicament pentru epilepsie a inversat simptome de autism la șoareci. Studiul oferă speranțe pentru noi terapii

Un studiu realizat de cercetători de la Stanford Medicine arată că simptome asemănătoare autismului la şoareci pot fi inversate prin medicamente folosite experimental în tratamentul epilepsiei.

Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii
Stiri externe
Un nou tratament pentru cancerul pulmonar a fost aprobat în SUA. Cum ar putea contribui la stoparea simptomelor bolii

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a anunţat, vineri, că a autorizat prin procedură accelerată un medicament destinat pacienţilor cu un anumit tip de cancer pulmonar avansat, care au urmat deja un tratament anterior.

O pastilă zilnică ar putea reduce greutatea cu 12% în 72 de săptămâni, arată un studiu. Ce efecte adverse există
Stiri Diverse
O pastilă zilnică ar putea reduce greutatea cu 12% în 72 de săptămâni, arată un studiu. Ce efecte adverse există

Un nou medicament sub forma unei pastile luate zilnic promite să fie o soluție eficientă și comodă la obezitate.

 

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”
Stiri externe
NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

”Toți suntem pe flancul estic”, a declarat șeful NATO când a anunțat lansarea operațiunii ”Santinela Estică”.  

Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului
Stiri actuale
Mesajul lui Zelenski, după ce o dronă rusească a pătruns 10 km în spațiul aerian românesc: O extindere evidentă a războiului

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pe rețeaua socială X, după ce o dronă rusească a fost interceptată pe cerul României.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Septembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28