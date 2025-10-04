Test inovator pentru depistarea gripei: Guma de mestecat ar putea înlocui tampoanele nazale. „Gustul gripei”

Stiri Sanatate
04-10-2025 | 19:03
gripa
Shutterstock

Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască bețișoarele nazale cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de diagnostic.

autor
Mihai Niculescu

Cercetătorii au conceput un senzor molecular capabil să elibereze o aromă specifică atunci când intră în contact cu virusul gripal.

Această descoperire ar putea transforma radical modul în care se face screeningul la domiciliu pentru gripă, oferind o metodă non-invazivă și accesibilă de detectare precoce a infecției, transmite news.ro.

Cum funcționează senzorul molecular

Un articol publicat miercuri în revista ACS Central Science descrie un senzor care eliberează timol (compus prezent în cimbru, cu gust intens, ușor mentolat) atunci când detectează o enzimă virală esențială - neuraminidaza (enzima marcată cu „N" în subtipurile de gripă, precum H1N1). Virusurile gripale folosesc neuraminidaza pentru a pătrunde în celulele gazdă.

Cercetătorii au creat o moleculă specială care imită ținta naturală a enzimei virale și au adăugat la ea timol. Astfel, atunci când virusul intră în contact cu această moleculă, enzima acestuia o descompune și eliberează timolul, care se simte imediat pe limbă.

Citește și
copil la doctor
Aproape jumătate dintre români iau pastile ”după ureche”. Părinții fac pe doctorii și pun în pericol viețile copiilor

Rezultate promițătoare în laborator

Testele de laborator au arătat că, în probe de salivă recoltate de la pacienți cu gripă, senzorul a eliberat timol în mai puțin de 30 de minute. În plus, testele efectuate pe celule umane și de șoarece au arătat că senzorul nu a produs efecte toxice și nu a modificat modul în care acestea funcționează.

Studii clinice în următorii doi ani

Cercetătorii estimează că vor putea începe studii clinice pe oameni în următorii doi ani, pentru a verifica dacă „gustul gripei" poate fi detectabil atât în faza precoce, cât și după instalarea simptomelor.

Această etapă va fi crucială pentru validarea eficienței metodei în condiții reale și pentru stabilirea limitelor de detecție ale senzorului.

Complementar metodelor existente

Scopul acestei abordări este de a completa metodele actuale de diagnostic. Testele PCR pe exsudat nazal rămân foarte precise, dar sunt costisitoare și necesită timp, în timp ce testele rapide la domiciliu, similare celor pentru Covid-19, sunt accesibile, dar nu depistează infecțiile înainte de apariția simptomelor.

În schimb, un test pe bază de gumă sau pastilă ar putea fi folosit cu ușurință, inclusiv de persoane aflate în medii cu risc ridicat, contribuind la prevenirea transmiterii virusului înainte de debutul manifestărilor clinice.

Avantajele potențiale

Acest tip de test ar prezenta multiple beneficii:

  • Non-invaziv: Elimină disconfortul tampoanelor nazale

  • Rapid: Rezultate în mai puțin de 30 de minute

  • Accesibil: Poate fi utilizat ușor la domiciliu

  • Detectare precoce: Potențial de identificare a infecției înainte de simptome

  • Preventiv: Ar putea reduce transmiterea în medii cu risc ridicat

Autorii au depus deja cererea de brevet la Oficiul European de Brevete. Tehnologia se află în prezent într-o fază experimentală și nu este disponibilă pentru utilizare clinică.

Până când studiile clinice pe oameni vor valida eficacitatea și siguranța metodei, testul rămâne o inovație promițătoare în stadiu de cercetare.

Sursa: News.ro

Etichete: test, medicina, inovatie, gripa, guma de mestecat,

Dată publicare: 04-10-2025 18:58

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Studiu: Ciocolată împotriva gripei, descoperirea care ar putea revoluţiona tratamentele antivirale
Stiri Stiinta
Studiu: Ciocolată împotriva gripei, descoperirea care ar putea revoluţiona tratamentele antivirale

Gripa continuă să se răspândească la nivelul populaţiei globale în fiecare an, cu mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente.

Aproape jumătate dintre români iau pastile ”după ureche”. Părinții fac pe doctorii și pun în pericol viețile copiilor
Stiri Sanatate
Aproape jumătate dintre români iau pastile ”după ureche”. Părinții fac pe doctorii și pun în pericol viețile copiilor

Mulţi dintre noi se tratează fără să consulte un medic și nu se gândesc la consecințe. De pildă 20% dintre conaționali iau antibiotice pentru gripă și răceală chiar dacă aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri nu de bacterii.

Rațe sălbatice, găsite moarte pe un lac din Buzău. Scenariile luate în calcul, după ce a fost exclusă gripa aviară
Stiri actuale
Rațe sălbatice, găsite moarte pe un lac din Buzău. Scenariile luate în calcul, după ce a fost exclusă gripa aviară

Garda de Mediu va sesiza procurorii, după ce 18 rațe sălbatice au murit pe lacul din Parcul Crâng, din Buzău. Gripa aviară a fost exclusă, însă există suspiciuni privind poluarea sau braconajul.

Înainte de moartea sa, soţia lui Gene Hackman a căutat informaţii despre simptome asemănătoare gripei şi COVID
Stiri Mondene
Înainte de moartea sa, soţia lui Gene Hackman a căutat informaţii despre simptome asemănătoare gripei şi COVID

Cu câteva zile înainte ca Betsy Arakawa şi soţul ei, actorul Gene Hackman, să moară în locuinţa lor, ea a căutat în mod repetat pe internet informaţii despre gripă şi simptome asemănătoare COVID-19.

SUA începe vânătoarea de ouă în Europa pentru a reduce preţurile acasă. Cum afectează gripa aviară aprovizionarea globală
Stiri externe
SUA începe vânătoarea de ouă în Europa pentru a reduce preţurile acasă. Cum afectează gripa aviară aprovizionarea globală

Guvernul american a demarat o vânătoare globală de ouă, încercând să obţină exporturi din partea ţărilor din Europa şi alte părţi, pentru a răspunde la o gravă criză care a dus preţurile la ouă în magazinele din SUA la valori record, transmite AP.

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28