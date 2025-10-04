Test inovator pentru depistarea gripei: Guma de mestecat ar putea înlocui tampoanele nazale. „Gustul gripei”

Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască bețișoarele nazale cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de diagnostic.

Cercetătorii au conceput un senzor molecular capabil să elibereze o aromă specifică atunci când intră în contact cu virusul gripal.

Această descoperire ar putea transforma radical modul în care se face screeningul la domiciliu pentru gripă, oferind o metodă non-invazivă și accesibilă de detectare precoce a infecției, transmite news.ro.

Cum funcționează senzorul molecular

Un articol publicat miercuri în revista ACS Central Science descrie un senzor care eliberează timol (compus prezent în cimbru, cu gust intens, ușor mentolat) atunci când detectează o enzimă virală esențială - neuraminidaza (enzima marcată cu „N" în subtipurile de gripă, precum H1N1). Virusurile gripale folosesc neuraminidaza pentru a pătrunde în celulele gazdă.

Cercetătorii au creat o moleculă specială care imită ținta naturală a enzimei virale și au adăugat la ea timol. Astfel, atunci când virusul intră în contact cu această moleculă, enzima acestuia o descompune și eliberează timolul, care se simte imediat pe limbă.

Rezultate promițătoare în laborator

Testele de laborator au arătat că, în probe de salivă recoltate de la pacienți cu gripă, senzorul a eliberat timol în mai puțin de 30 de minute. În plus, testele efectuate pe celule umane și de șoarece au arătat că senzorul nu a produs efecte toxice și nu a modificat modul în care acestea funcționează.

Studii clinice în următorii doi ani

Cercetătorii estimează că vor putea începe studii clinice pe oameni în următorii doi ani, pentru a verifica dacă „gustul gripei" poate fi detectabil atât în faza precoce, cât și după instalarea simptomelor.

Această etapă va fi crucială pentru validarea eficienței metodei în condiții reale și pentru stabilirea limitelor de detecție ale senzorului.

Complementar metodelor existente

Scopul acestei abordări este de a completa metodele actuale de diagnostic. Testele PCR pe exsudat nazal rămân foarte precise, dar sunt costisitoare și necesită timp, în timp ce testele rapide la domiciliu, similare celor pentru Covid-19, sunt accesibile, dar nu depistează infecțiile înainte de apariția simptomelor.

În schimb, un test pe bază de gumă sau pastilă ar putea fi folosit cu ușurință, inclusiv de persoane aflate în medii cu risc ridicat, contribuind la prevenirea transmiterii virusului înainte de debutul manifestărilor clinice.

Avantajele potențiale

Acest tip de test ar prezenta multiple beneficii:

Non-invaziv : Elimină disconfortul tampoanelor nazale

Rapid : Rezultate în mai puțin de 30 de minute

Accesibil : Poate fi utilizat ușor la domiciliu

Detectare precoce : Potențial de identificare a infecției înainte de simptome

Preventiv: Ar putea reduce transmiterea în medii cu risc ridicat

Autorii au depus deja cererea de brevet la Oficiul European de Brevete. Tehnologia se află în prezent într-o fază experimentală și nu este disponibilă pentru utilizare clinică.

Până când studiile clinice pe oameni vor valida eficacitatea și siguranța metodei, testul rămâne o inovație promițătoare în stadiu de cercetare.

