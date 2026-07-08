Pacienta este intubată și se află sub supraveghere medicală. Aceasta suferă de mai multe afecțiuni, printre care diabet și obezitate, au mai transmis sursele medicale.

Deocamdată nu este clar în ce condiții s-a produs infectarea. DSP urmează să stabilească dacă va face anchetă epidemiologică la Metrorex.

Boala legionarilor

Legionella este o bacterie care se dezvoltă în instalațiile de apă și poate provoca boala legionarilor, o formă severă de pneumonie (n.r. infecție la nivelul plămânilor). Rata de deces în rândul pacienților este de aproximativ 5-10 %.

Nu toate persoanele expuse la Legionella dezvoltă boala, riscul de a se îmbolnăvi din cauza bacteriei Legionella fiind mai mare în cazul celor cu boli subiacente, al fumătorilor și al persoanelor în vârstă.

Simptomele debutează în general între a doua și a zecea zi de la infectare, însă, în cazuri rare, pot trece și trei săptămâni până la apariția lor, scrie Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

Printre primele simptome se numără de obicei febra, frisoanele, durerile de cap și durerile musculare, urmate de o tuse seacă și de dificultăți de respirație care pot avansa rapid spre pneumonie severă. În jur de o treime din pacienți au și diaree sau vomă, iar la aproximativ jumătate din pacienți apar stări de confuzie sau delir.

Majoritatea pacienților trebuie să fie spitalizați și tratați cu antibiotice adecvate. Pentru diagnosticare trebuie realizate teste de laborator specifice. Deseori, diagnosticul se stabilește după ce persoana care a călătorit se întoarce acasă.

Boala legionarilor se contractează prin inhalarea de picături de apă microscopice (aerosoli) contaminate cu bacteria Legionella. Aceste bacterii trăiesc în apă și se multiplică în cazul în care condițiile le sunt propice: de exemplu, atunci când apa stagnează la 20-50°C în sistemele de apă create de om.