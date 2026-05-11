„Am semnat documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control și am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preș. Sunt prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani”, afirmă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Temele puse pe agenda AGA Metrorex

El spune că a pus „pe așa AGA” următoarele teme de discuție: verificarea contractelor costisitoare de pază, curățenie și servicii; recuperarea penalităților neîncasate din contracte întârziate; eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străulești; intrarea în legalitate a activităților și spațiilor folosite în incinta depoului Ciurel; reguli transparente și competitive pentru contractele de publicitate; folosirea inteligentă a clădirilor și activelor Metrorex pentru venituri proprii; verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii și eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului Contract Colectiv de Muncă.

„Cifrele spun poate cel mai clar de ce era nevoie să intervenim. Și asta în timp ce: penalități de milioane nu sunt recuperate; șantiere importante întârzie; spații și active ale companiei nu sunt valorificate; bucureștenii plătesc mai mult, dar primesc servicii care pot fi mult mai bune. Sunt mulți profesioniști care țin sistemul în funcțiune, zi de zi. Dar profesioniștii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile și rețelele tolerate ani de zile. Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese. Și exact asta începem să schimbăm”, mai spune Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat, la sfârșitul lunii aprilie, că biletul la metrou nu se va mai scumpi de la 5 lei la 7 lei începând cu 1 mai, așa cum fusese stabilit de fostul ministru Ciprian Șerban, deoarece a semnat un ordin care „întrerupe” această creștere.

„Am decis convocarea Consiliului de Administrație al Metrorex prin Adunarea Generală a Acționarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociați cu ministerul”, afirma Radu Miruță, precizând că a găsit suma de 60 de milioane de euro neîncasată din penalități pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex.