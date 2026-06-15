Însă pe internet au fost postate imagini cu aceste insecte greu de stârpit care ar fi ajuns și în garniturile trenurilor.

Specialiștii spun că ploșnițele se pot ascunde cu uşurinţă în haine, genți sau rucsacuri și pot fi mutate, dintr-un loc în altul, fără să fie observate.

În staţiile capăt de linie există camere destinate mecanicilor care îşi încheie serviciul în jurul orei 01:00 şi reiau activitatea la 04:00. Ploşniţele pot fi văzute plimbându-se pe pături, în zonele de dormit, dar și pe hainele angajaților. Oamenii se plâng că problema persistă de mai mult timp și cer măsuri urgente.

Marian Artimon - director Unitatea - Sindicatul Liber Metrou: „Dorm în sala de şcoală a personalului, altfel nu reuşesc. Sunt angajaţi care s-au plâns şi avem şi anumite poze că au fost deja ciupiţi. Mecanicul şi-a luat geanta, s-a dus, a pus-o în tren, a plecat a dus-o acasă, a venit următorul. Încercam pe cât să poate să nu ducem la o infestare generalizată a metroului. Undeva la 40 de mecanici, care prin rotaţie dorm acolo”.

Situația cea mai gravă ar fi la depoul Valea Ialomiței, unde angajaţii susțin că ploşniţele au ajuns în număr foarte mare în spaţiile de odihnă ale mecanicilor. Unii spun că au renunţat să mai folosească saltelele din unitate de teama insectelor şi și-au adus propriile paturi pliabile şi saltele de acasă.

Ploşniţele se răspândesc rapid

Specialiștii spun că pe haine, în genți sau rucsacuri, ploşniţele pot ajunge uşor de la mecanici la călători. De aceea oamenii trebuie să fie atenţi la semnele unei eventuale infestări.

Alexandru Pintiloaie – biolog: „Ploşniţele sunt foarte mobile, se mişcă la fel de repede ca şi un păianjen, şi se bagă în spaţii foarte mici, în crăpături de 1-2 milimetri, unde intră lăţimea unui card bancar. Acolo poate să stea o ploşniţă foarte bine şi automat îşi dezvoltă cuib. Recomandarea mea este să nu se lase sacoșe, bagaje pe jos. Dacă nu este depistată rapid o infestare cu ploşniţe se poate extinde foarte repede şi se poate duce de la un apartament la altul şi se poate infesta toată scara”.

Am solicitat un punct de vedere de la reprezentanţii Metrorex cu privire la această situaţie şi la măsurile luate pentru combaterea infestării. Până la această oră compania nu a transmis un răspuns.