Medicii spun că informațiile adunate de aceste gadgeturi pot contribui inclusiv la stabilirea unor diagnostice. Tendința este confirmată și de cele mai recente date din piață, care arată că monitorizarea digitală a sănătății a ajuns la o incidență săptămânală de 42%.

Cei care au grijă de sănătatea lor folosesc dispozitivele electronice pentru a măsura diferiți parametri.

Alin Miloie: „Mă uit la bătăile inimii și la forma fizică, cumva monitorizează și îmi spune: hai, mai mișcă-te un pic. Mă motivează”.

Radu Restivan: „Dacă te odihnești cu un puls mai scăzut, înseamnă că ai o stare de sănătate foarte bună, în general, și că poate ești mai puțin predispus la boli cardiovasculare”.

Statisticile arată că monitorizarea online a sănătății digitale a crescut cu nouă puncte procentuale. Iar medicii confirmă că în cabinete ajung tot mai mulți oameni alertați de mesajele primite de pe astfel de device-uri.

Conf. Dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiologie: „Există studii care ne arată că ceasurile pot indica modificări ale bătăilor inimii cardiace și atenționarea persoanelor să-și facă o electrocardiogramă, care poate surprinde o tulburare de ritm, cum este FA, care poate duce la un risc de AVC”.

Sunt situații când un astfel de dispozitiv poate detecta somnul fragmentat și poate indica apneea în somn. Indiferent că vorbim de ceasuri, brățări sau inele inteligente, aceste dispozitive au devenit instrumente esențiale pentru gestionarea unui stil de viață echilibrat. Foarte multe urmăresc parametri precum ritmul cardiac, numărul de pași, somnul sau nivelul de activitate fizică.

Corespondent Știrile ProTV: „Unele ceasuri merg mai departe și pot face chiar EKG, prin care se pot detecta aritmiile, de exemplu, ori pot arăta cantitatea maximă de oxigen pe care corpul o poate folosi în timpul efortului intens. VO₂ max este unul dintre cei mai buni indicatori ai condiției cardiovasculare și ai rezistenței fizice. Mai mult, pot avea senzori care, în cazul în care persoana cade ori are deviații mari ale pulsului, apelează ambulanța și o persoană din familie. Brățara arată cât de bine ne recuperăm după sport, somn sau chiar zile mai dificile ori în care am consumat alcool. Și inelul pare că ne monitorizează cel mai bine stresul”.

Medicii au creat deja aplicații pentru a veni în sprijinul pacienților.

Conf. Dr. Alexandru Scafa, medic primar cardiologie: „Acest gen de aplicații mai realizează un lucru... nu doar că pun un diagnostic și încearcă să controleze, ci mai ales leagă pacientul de doctor. Aplicația este gratuită. Avem în jur de 300 de oameni care s-au înscris pe platformă. Sunt cam 30 și ceva de doctori”.

Indiferent ce dispozitive folosim pentru monitorizarea sănătății, acestea nu țin loc de consultul medical.