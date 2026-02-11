Însă cercetări recente sugerează că acest îndulcitor utilizat pe scară largă ar putea afecta una dintre cele mai importante bariere de protecție ale organismului – cu posibile consecințe serioase asupra sănătății inimii și asupra riscului de accident vascular cerebral, potrivit Science Alert.

Posibile efecte asupra barierei hemato-encefalice

Un studiu realizat de Universitatea din Colorado indică faptul că eritritolul poate deteriora celulele barierei hemato-encefalice, sistemul de protecție al creierului care blochează pătrunderea substanțelor nocive și permite accesul nutrienților esențiali.

Descoperirile completează rezultatele unor studii observaționale anterioare care au asociat consumul de eritritol cu o incidență mai mare a infarctului și a accidentului vascular cerebral.

În cadrul cercetării recente, oamenii de știință au expus celule ale barierei hemato-encefalice la niveluri de eritritol comparabile cu cele întâlnite după consumul unei băuturi răcoritoare îndulcite cu acest compus. Ei au observat o reacție în lanț de deteriorare celulară, care ar putea face creierul mai vulnerabil la formarea cheagurilor de sânge – principala cauză a accidentului vascular cerebral ischemic.

Stres oxidativ și distrugere celulară

Eritritolul a declanșat stres oxidativ, proces prin care celulele sunt inundate de molecule instabile și extrem de reactive, cunoscute drept radicali liberi. În același timp, au fost reduse mecanismele naturale de apărare antioxidantă ale organismului. Această „dublă lovitură” a afectat funcționarea normală a celulelor și, în unele cazuri, a dus la moartea acestora.

Dezechilibru în reglarea fluxului sanguin

Cercetătorii au constatat și un efect îngrijorător asupra capacității vaselor de sânge de a regla fluxul sanguin. În mod normal, vasele se dilată atunci când organele au nevoie de mai mult sânge – de exemplu în timpul efortului fizic – și se contractă când necesarul scade.

Acest echilibru este controlat de două molecule-cheie: oxidul nitric, care relaxează vasele de sânge, și endotelina-1, care le contractă. Studiul arată că eritritolul reduce producția de oxid nitric și crește nivelul de endotelină-1, ceea ce poate duce la menținerea vaselor într-o stare periculos de contractată, limitând aportul de oxigen și nutrienți către creier.

Acest tip de dezechilibru este considerat un factor de risc pentru accidentul vascular cerebral ischemic, cauzat de blocarea vaselor de sânge de către cheaguri.

Și mai alarmant, eritritolul pare să afecteze mecanismul natural al organismului de dizolvare a cheagurilor. În mod normal, celulele eliberează activatorul tisular al plasminogenului, o substanță care ajută la dizolvarea blocajelor înainte ca acestea să provoace un accident vascular cerebral.

Potrivit studiului, îndulcitorul ar putea inhiba acest mecanism protector, crescând astfel riscul ca un cheag să producă efecte grave.

Rezultatele de laborator sunt susținute de date provenite din studii pe oameni. Mai multe cercetări de amploare au arătat că persoanele care consumă frecvent eritritol prezintă un risc semnificativ mai mare de boli cardiovasculare, inclusiv infarct și accident vascular cerebral.

Un studiu major, care a urmărit mii de participanți, a constatat că persoanele cu cele mai ridicate niveluri de eritritol în sânge aveau un risc de aproximativ două ori mai mare de a suferi un eveniment cardiac major.