Studiu: Alimentele ultraprocesate provoacă "o pandemie de boli cronice". Avertismentul specialiștilor

Stiri Sanatate
20-11-2025 | 17:30
Alimente procesate vs. ultraprocesate
Shutterstock

Alimentele ultraprocesate (AUP) contribuie semnificativ la "pandemia de boli cronice", experții atrag atenția că industria prioritizează profitul în locul sănătății consumatorilor.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Într-un studiu publicat în revista medicală The Lancet, 43 de oameni de ştiinţă şi-au unit eforturile pentru a explica faptul că AUP-urile "înlocuiesc" alimentele şi preparatele proaspete, înrăutăţind calitatea dietei, şi sunt asociate cu multiple boli cronice.

"Factorul cheie al ascensiunii globale a AUP-urilor este creşterea puterii economice şi politice a industriei AUP şi restructurarea operată de aceasta asupra sistemelor alimentare pentru a plasa profitabilitatea mai presus de orice", au scris ei.

"Această industrie are fabrici de AUP în centrul său, dar şi o reţea mai largă de unităţi codependente care stimulează în mod colectiv producţia, marketingul şi consumul de AUP-uri", au adăugat experţii.

Riscuri pentru sănătate

Alimentele ultraprocesate sunt asociate cu sănătatea precară, inclusiv cu un risc sporit de obezitate, boli cardiace, cancer şi deces prematur.

Citește și
doctor de bine - parodontoza
Viciul care agravează boala parodontală. Tratamentele își pierd din eficiență, avertizează medicii

Exemplele de AUP-uri includ îngheţata, carnea procesată, chipsurile, pâinea produsă industrial, anumite sortimente de cereale pentru micul-dejun, biscuiţii, multe semipreparate şi băuturi carbogazoase.

AUP-urile conţin adeseori concentraţii ridicate de grăsimi saturate, sare, zahăr şi aditivi, ceea ce, potrivit experţilor în sănătate, lasă mai puţin loc în dietele oamenilor pentru alimente mai nutritive.

De asemenea, AUP-urile tind să includă aditivi şi ingrediente care nu sunt utilizate atunci când oamenii gătesc în bucătăriile lor, precum conservanţi, emulgatori, coloranţi şi arome artificiale.

Experţii din această echipă globală afirmă că, deşi anumite ţări au adoptat deja reguli pentru a reformula prepararea alimentelor şi a controla AUP-urile, "reacţia din domeniul sănătăţii publice globale este încă incipientă, cam la fel cum era mişcarea de controlare a producătorilor de tutun în urmă cu mai multe decenii".

Ei spun că politicile guvernamentale, inclusiv din ţările cu venituri mari, au făcut prea puţine lucruri pentru a schimba "determinanţii comerciali şi structurali ai problemei", concentrându-se în schimb pe responsabilitatea consumatorilor, parteneriate cu industria şi o autoreglementare voluntară a industriei, aşa cum se întâmplă atunci când companiile înlocuiesc zahărul din anumite alimente cu îndulcitori sau când reduc conţinutul de grăsimi din diverse preparate.

"Această inerţie a politicilor guvernamentale reflectă eforturile coordonate ale industriei AUP-urilor de a distorsiona procesul decizional şi cadrul dezbaterilor publice în interesul ei şi de a inventa apariţia unor dubii ştiinţifice", au adăugat experţii.

Ei argumentează că "ascensiunea continuă a AUP-urilor în alimentaţia umană nu este inevitabilă" şi că, deşi studiile despre efectele AUP-urilor continuă, acest fapt nu ar trebui să amâne politicile ce vizează promovarea unor diete bazate pe alimente integrale.

Proporţia AUP-urilor în alimentaţie

Cota AUP-urilor în alimentaţie rămâne sub 25% în ţări precum Italia, Cipru, Grecia, Portugalia şi în regiuni din Asia, dar este de peste 50% în Statele Unite şi în Regatul Unit, au avertizat autorii studiului. 

Aplicațiile religioase ce folosesc AI au devenit un sprijin spiritual în era digitală: „M-a ajutat să mă împac cu un prieten”

Sursa: Agerpres

Etichete: studiu, boli, sanatate, Alimente ultraprocesate,

Dată publicare: 20-11-2025 17:30

Articol recomandat de sport.ro
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Citește și...
Studiu: Un test de sânge ar putea detecta boala cu 10 ani înainte de apariţia simptomelor. Schimbări în medicina preventivă
Stiri Stiinta
Studiu: Un test de sânge ar putea detecta boala cu 10 ani înainte de apariţia simptomelor. Schimbări în medicina preventivă

Cel mai mare studiu global asupra substanţelor cheie din sânge deschide calea pentru teste cu înţepături care pot identifica semnele timpurii ale bolii cu peste zece ani înainte de apariţia simptomelor, spun cercetătorii.

Viciul care agravează boala parodontală. Tratamentele își pierd din eficiență, avertizează medicii
Doctor de bine
Viciul care agravează boala parodontală. Tratamentele își pierd din eficiență, avertizează medicii

Boala parondontală nu se vindecă odată apărută, dar înaintea ei apare gingivita și aceasta are tratament dacă mergeți la stomatolog. Efectele oricărui tratament sunt distruse de fumat.

Celebrul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani
Stiri externe
Celebrul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear, Quentin Willson, a murit la vârsta de 68 de ani, după o boală de scurtă durată.

Câți pași trebuie făcuți zilnic pentru a încetini boala Alzheimer. Plimbările care pot proteja creierul de declin
Stiri Stiinta
Câți pași trebuie făcuți zilnic pentru a încetini boala Alzheimer. Plimbările care pot proteja creierul de declin

Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu.

A fost descoperită o nouă boală neurologică extrem de rară. Sunt doar 13 cazuri în lume
Stiri actuale
A fost descoperită o nouă boală neurologică extrem de rară. Sunt doar 13 cazuri în lume

O echipă internaţională condusă de oameni de ştiinţă de la Institutul de cercetări biomedicale Bellvitge (Idibell) din L'Hospitalet de Llobregat, în provincia spaniolă Barcelona, a descoperit o nouă afecţiune neurologică extrem de rară.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a amânat analizarea contestației AUR

Taxele locale NU mai cresc de la 1 ianuarie, după ce judecătorii Curții Constituționale au amânat analizarea contestației AUR privind pachetul fiscal pentru data de 21 ianuarie 2026.

Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace
Stiri externe
Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace

Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru a discuta cu președintele Zelenski un plan de pace Rusia-Ucraina.

Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ
Stiri Sanatate
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ

Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28