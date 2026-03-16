Prezent, luni, la inaugurarea unui centru destinat sănătăţii mintale a tinerilor, Alexandru Rogobete a vorbit despre programul AP-STOMA, prin care Ministerul Sănătăţii va asigura în mod direct finanţare pentru cabinete medicale stomatologice care să funcţioneze în unităţi sanitare publice.

El a anunţat că acest program va fi aprobat ”în curând, odată cu aprobarea bugetului”.

Prin programul AP-STOMA, tratamentele stomatologie acordate în spitalele publice vor fi finanţate de Ministerul Sănătăţii, fiind vorba despre intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală. Acest program este destinat atât copiilor, cât şi adulţilor.