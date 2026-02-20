Serviciile sunt decontate din bugetul primăriei.

Cabinetul stomatologic a fost deschis la universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde învață peste 6.000 de tineri. Studenții vin cu diverse probleme ce necesită intervenții - unele de urgență. Andrada este studentă în anul doi la Facultatea de Științe Economice. A fost printre primii pacienți care a trecut pragul cabinetului.

Medic: „Cum ești cu tratamentul pe care l-am pus?”

Tânără: „Totul decurge foarte bine, am avut o mică sensibilitate, de asta am venit aici să rezolvăm problema.”

Tânăra spune că acest beneficiu a ajutat-o să economisească sute de lei.

Locurile se ocupă rapid

Andrada – studentă: „E un ajutor foarte mare, pentru că știm cu toții că la un cabinet privat trebuie să plătim ceva.”

Lista de programări este plină, iar medicul vine la cabinet de patru ori pe săptămână.

Bogdan – student: „Consider că este chiar important să fim în regulă la dantură.”

Natalia – studentă: „Beneficiem cumva de servicii gratuite și ne ajută foarte mult la bugetul nostru de studenți.”

Roxana Neag - medic stomatologic: „Problemele cu care se prezintă sunt în general cele uzuale, carii, tartru, mai sunt care vin și cu abcese din cauză că au lăsat problemele să evolueze fără să intervină.”

Aceleași beneficii le au și studenții străini

Bogdan Mucea - director Centru de Imagine și Marketing: „Avem peste 6.000 de studenți, este un avantaj și un lucru binevenit din punct de vedere economic.”

Daniel Breaz – rector Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia: „Sunt studenți care nu au venituri și beneficiază de aceste servicii medicale de calitate.”

Cabinetul a fost dotat cu aparatura necesară de o firmă privată, iar serviciile sunt decontate de către autoritățile locale.