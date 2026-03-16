Unul dintre cele mai importante instrumente ale medicului pentru neplăceri este empatia. Studiile spun că ajută cel mai mult pacientul să fie compliant, adică să respecte tratamentul.

Dr. Raluca Baba, medic protetică dentară: „Există pacienţi care au o frică reală de stomatolog, care se accentuează în faţa unor proceduri stomatologice complexe. De aceea, e nevoie ca medicul protetician să nu fie doar medic, ci şi psiholog, ca să ghideze pacientul pe tot parcursul acestor etape. Stomatologia modernă oferă acum realizarea unor zâmbete spectaculoase. Este important să corelăm şi emoţiile şi dorinţele pacienţilor cu un rezultat realist”.

Cât durează tratamentul? Ce presupune? Care e rezultatul realist pe care îl pot obţine? Sunt întrebări concrete, care scad frica de scaunul stomatologului. Empatia e celălalt mecanism.

Dr. Magda David, medic stomatolog parodontologie: „Trebuie să te pui în locul pacientului, ceea ce implică mai mult timp acordat pacientului, pentru că nu poţi să înţelegi un pacient dacă vine 10 minute. Să aloci timp pacientului să se simtă înţeles, să se simtă văzut. Când vorbim cu pacienţi, noi, ca medici, să explicăm într-un limbaj pe care ei îl înţeleg. Pe mine mă interesează ca informaţia să ajungă la pacient, nu contează limbajul folosit, medical sau mai puţin medical, important este ca pacientul să înţeleagă ce i se întâmplă şi să înţeleagă etapele de tratament”.

Frica severă în privinţa tratamentului medical are nevoie însă de psiholog.

Dr. Raluca Baba, medic protetică dentară: „Cu traume, cu frici reale legate de tratamentele stomatologice, echipa medicală oferă acest sprijin emoţional. În cazurile complexe, în care pacientul necesită un plus de consiliere psihologică, există şi colaborarea cu un terapeut”.

În felul acesta, există şansele cele mai mari ca pacientul să fie compliant, adică să respecte tratamentul.