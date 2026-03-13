"Patologia somnului, cu extremele sale de la hipersomnolenţă la insomnie, este strâns legată de stilul de viaţă adoptat şi de interferenţele cu viaţa modernă. Dormim mai puţin şi avem mult mai mulţi factori agresivi în această viaţă modernă, iar ei acţionează deja de la vârste mici. Somnul este important ca durată, profunzime, regularitate şi să nu uităm că reprezintă o treime din viaţa noastră", a subliniat preşedintele Societăţii Române de Pneumologie, Florin Dumitru Mihălţan, citat într-un comunicat remis vineri AGERPRES.

În România există în prezent specialişti în somnologie formaţi prin programe naţionale de pregătire complementară, iar pacienţii pot beneficia de compensare pentru consultaţii, investigaţii în cadrul spitalizării continue sau de zi, precum şi pentru aparatura care le corectează, se evidenţiază în comunicat.

Totodată, există servicii dedicate somnologiei pediatrice pentru evaluarea problemelor de somn la copii.

Conform specialiştilor, una dintre principalele provocări rămâne nivelul scăzut de informare a populaţiei. Mulţi pacienţi nu recunosc simptomele tulburărilor de somn sau le consideră probleme minore, deşi acestea pot avea consecinţe importante asupra sănătăţii.

"Există societăţi de somnologie pe toate continentele şi în toate ţările din Uniunea Europeană, iar în prezent lucrăm la curricula europeană pentru recunoaşterea somnologiei de către organele abilitate (UEMS - European Union of Medical Specialists) ca o subspecialitate 'pe orizontală' sub mai multe alte specialităţi conexe. De asemenea, suntem implicaţi şi în alte proiecte alături de parteneri din întreaga Europă", a declarat preşedintele Secţiunii de Somnologie şi Ventilatie Non-Invazivă din cadrul Societăţii Române de Pneumologie, Oana Claudia Deleanu.

Peste 80 de tipuri de tulburări de somn

Tulburările de somn sunt extrem de frecvente. Specialiştii estimează că există peste 80 de tipuri de patologii ale somnului. Datele epidemiologice arată că problemele de somn afectează un procent important din populaţie.

Aproximativ 30 - 40% dintre adulţi raportează simptome de insomnie, iar 10 - 20% dintre persoane îndeplinesc criteriile pentru diagnosticul de insomnie cronică.

Apneea obstructivă de somn afectează între 9% şi 38% dintre adulţi, iar sindromul picioarelor neliniştite apare la aproximativ 5 - 10% din populaţie.

Tulburările de ritm circadian afectează aproximativ 3 - 5% dintre oameni.

"Somnul nu este un lux, ci o nevoie biologică esenţială, calitatea acestuia fiind la fel de importantă pentru sănătate ca alimentaţia sau activitatea fizică. Un somn de calitate contribuie la îmbunătăţirea memoriei şi a capacităţii de învăţare, întărirea sistemului imunitar, reglarea tensiunii arteriale şi reducerea riscului cardiovascular, controlul greutăţii şi al metabolismului, echilibrul emoţional şi reducerea anxietăţii, creşterea capacităţii de concentrare şi a productivităţii, scăderea riscului de diabet, echilibrarea hormonilor şi recuperarea organismului, refacerea musculară şi vindecarea ţesuturilor şi, per ansamblu, la o viaţă mai lungă şi mai sănătoasă. Recunoaşterea timpurie a tulburărilor de somn şi accesul la evaluare medicală pot preveni numeroase probleme de sănătate şi pot îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii", afirmă medicii.

Sfaturi simple pentru un somn mai bun

Specialiştii recomandă câteva măsuri simple care pot îmbunătăţi semnificativ calitatea somnului:

* stabilirea unei ore fixe pentru culcare şi trezire;

* limitarea somnul din timpul zilei la maximum 45 de minute;

* evitarea alcoolului şi fumatului înainte de culcare;

* a nu se consuma cafeină cu cel puţin 6 ore înainte de somn;

* evitarea meselor grele înainte de culcare;

* efectuarea de exerciţii fizice în mod regulat, dar nu seara târziu;

* un pat şi o saltea confortabile;

* menţinerea unei temperaturi optime în dormitor (aproximativ 21°C);

* reducerea zgomotului şi luminii în dormitor;

* folosirea patului doar pentru somn şi relaxare.