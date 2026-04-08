Ei sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de tentativă la înşelăciune calificată cu consecinţe deosebit de grave, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi favorizarea făptuitorului.

"În esenţă s-a reţinut că în perioada septembrie 2024 - martie 2025, în timp ce se afla pe raza municipiului Ploieşti, inculpata A.N., în mod repetat, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu intenţie directă, în vederea obţinerii în mod injust de foloase patrimoniale, cu sprijinul şi îndrumarea constantă şi amănunţită a inculpatului N.V., avocat în Baroul Prahova, cercetat sub măsura preventivă a controlului judiciar în dosarul 221/282/P/2023", se arată într-un comunicat transmis miercuri de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Conform aceleiaşi surse, inculpata ar fi încercat să inducă în eroare 25 de persoane, clienţi păgubiţi în afacerea White Tower - City Gate.

"Astfel, susnumita, folosind manopere dolosive (acte încheiate în numele şi pe seama persoanelor păgubite) şi calităţi mincinoase (de profesionist autodidact care are cunoştinţe juridice, necesare pentru a rezolva păgubiţilor problemele cu apartamentele din City Gate), apte să inducă în eroare, a întocmit în numele şi pe seama acestora cereri de ridicare a sechestrelor instituite (...), fapt care ar fi putut produce o pagubă în patrimoniul susnumiţilor în valoare totală de 7.414.014 lei, reprezentând contravaloarea sumelor achitate pentru apartamentele pe care nu le-au primit", se precizează în comunicat.

Revânzarea abuzivă a apartamentelor

Procurorii susţin că multe dintre apartamentele din complexul imobiliar City Gate au fost promise iniţial unor cumpărători de bună credinţă, încasându-se integral preţul lor, după care au fost revândute abuziv altor persoane de către celălalt inculpat din dosar, avocatul Vlad Nichita. Odată ridicat sechestrul, acesta ar fi putut dispune discreţionar de respectivele apartamente.

"De asemenea, inculpata A.N., fiind îndrumată constant şi amănunţit de inculpatul N.V., avocat în cadrul baroului Prahova (...), acţionând sistematic şi organizat, fără a avea o pregătire juridică ori mandat expres dat de către păgubiţii din afacerea White Tower - City Gate, a întreprins o serie de activităţi specifice profesiei de avocat (...), respectiv consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă şi reprezentare juridică a păgubiţilor din dosar în faţa Curţii de Apel Ploieşti, Tribunalul Prahova, Primăria Municipiului Ploieşti, OCPI Prahova, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, birourile unor notari publici, etc., ascunzând persoanelor vătămate din dosar faptul că (...) actele ce intră în sfera profesiei de avocat, încheiate de către o persoană care nu are calitatea de avocat sunt nule de drept", se mai menţionează în comunicat.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti precizează că în cauză continuă cercetările faţă de cei doi inculpaţi şi faţă de alte persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj judiciar în formă continuată, trafic de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, inducerea în eroare a organelor judiciare, influenţarea declaraţiilor, şantaj şi evaziune fiscală.

Dosar mai amplu de fraude imobiliare

Un număr de 14 inculpaţi persoane fizice şi juridice, între care un avocat şi un notar public, au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în mai 2025, pentru fraude imobiliare legate de complexurile White Tower, City Gate şi Mărăşeşti din municipiul Ploieşti, prejudiciul creat fiind de 8,7 milioane euro.

Conform unui comunicat transmis atunci de procurori, acuzaţiile din dosar sunt de înşelăciune calificată şi complicitate la înşelăciune calificată în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, bancrută frauduloasă în formă continuată, fals şi complicitate la fals în intelectual în formă continuată.

"În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2018-2024, în mod repetat, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu complicitatea notarilor publici, inculpaţii T.M. ŞI T.G.R., dezvoltatorii imobiliari, împreună cu alte persoane, toate inculpaţi în cauză, au indus în eroare, atât cu prilejul încheierii, cât şi cu prilejul executării unor antecontracte de vânzare-cumpărare de apartamente, promitenţi cumpărători de bună-credinţă, prin prezentarea ca adevărată a faptului că le vor vinde apartamente, la termenele stabilite, în blocul White Tower şi în complexul rezidenţial City Gate din Municipiul Ploieşti, folosind manopere dolosive, cu scopul de a obţine foloase materiale injuste", se menţiona în comunicat.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, printre inculpaţii deferiţi justiţiei se află avocatul Vlad Nichita, dezvoltatori imobiliari, dar şi omul de afaceri Daniel Ştefănescu, patron al firmei Gersim Development.