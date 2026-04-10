Propunerea intră într-o dispută politică între Primăria Generală, condusă de liberalul Ciprian Ciucu, și Consiliul General dominat de PSD, pentru că recent o propunere similară a fost respinsă-prin votul PSD.

Astfel, în ianuarie, o tentativă similară a picat la vot: doar 23 de consilieri (PNL, USR, REPER, Forța Dreptei) au fost pentru, în timp ce PSD s-a abținut. Acum, Marian Artimon, consilier PSD și membru Adunării Generale a Acționarilor STB, susține că a solicitat creșterea încă din ianuarie 2025, dar „fostul primar general, fostul primar interimar și actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi" arată Club Feroviar.

Ciucu are puterea de a bloca intrarea propunerii pe ordinea de zi, și deocamdată nu a vrut să o supună votului, arată sursa citată.

„E imperios necesar având în vedere că nu se asigură compensația pe care se obligaseră să o plătească prin contract. Costul călătoriei nu poate fi 50 de eurocenți când nivelul de clandestinitate este de peste 30%", argumentează Artimon.

Directorul general STB, Andrei Dinculescu, confirmă că majorarea ar ajuta cash-flow-ul companiei. „Nu am avea mai mulți bani, căci compensația ar fi micșorată cu suma încasată în plus, dar nu am mai sta cu mâna întinsă la o compensație care nu știe când e vărsată", explică el. STB așteaptă și actualizarea prețului pe kilometru, neschimbat din 2023.

Rămâne neclar de ce PSD s-a abținut în ianuarie, dacă acum susține majorarea.

Crește și prețul biletului pe metrou

Și călătoria cu metroul ar urma să se scumpească cu 40%, ajungând să coste 7 lei, în loc de 5 lei. Aceasta este propunerea Consiliului de Administrație al Metrorex, care ar urma să intre în vigoare de la 1 mai.

Ultima majorare a tarifului pentru o călătorie cu metroul a avut loc la începutul anului trecut, atunci când prețul unei călătorii a crescut semnificativ, de la 3 lei la 5 lei.