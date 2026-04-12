Hotelurile au un grad ridicat de ocupare. Turiștii își petrec ziua în piscinele cu apă termală.

Pentru că încă este destul de rece afară, turiștii ajunși în acest weekend de sărbătoare la Sovata au luat la pas centrele SPA.

Bazinele cu apă termală s-au ocupat foarte repede. Mai ales că se spune că apa sărată are puteri vindecătoare.

Reporter: Cum o să petreceți de Paște?

Turistă: ”La băi aici, la piscine. Nu ne plictisim”

Hotelierii au pregătit pachete speciale de Paște.

Marinela Cernea, reprezentant hotel: „Le oferim turiștilor, pe lângă cazare, prânzul tradiţional de Paște. Avem și accesul la piscină, piscină cu apă dulce , apă sărată, saună și sală de fitness. Cei care vor pot folosi salina cu sare adusă din Praid. Gradul de ocupare la noi în hotel este de 80 %”.

Turist: „Am venit cu soția și copilul. Trebuie să facem itp-ul la organism. am prins un pachet foarte bun, undeva la 2 mii de lei 3 nopți cu demi-pensiune”.

Sejurul de Paște începe de la 1.200 de lei, în funcție de hotel, cu pachete care includ masa festivă și intrare la centrele spa.