Dopamina și serotonina, două substanțe responsabile pentru producerea plăcerii. Care sunt alimentele care ne fac bine

Responsabile pentru producerea plăcerii sunt două substanțe din creier: dopamina și serotonina. Emoțiile pe care le simțim și dispoziția psihică depind de echilibrul acestor substanțe.

Ori mâncarea modifică în mod direct producția de neurotransmițători cerebrali. Și nu orice mâncare!

Pâinea cu brânză, bananele și înghețata, ar putea reprezenta un top 3 al alimentelor cu efect antidepresiv. Iată explicația!

Asocierea dintre proteine și carbohidrați este o combinație cu efect de calmare garantat. Aminoacidul numit triptofan, prezent în proteine precum brânza sau carnea de curcan, este un precursor de serotonină. Ca acțiunea lui să fie eficientă și să ajungă rapid în creier, are nevoie de asocierea cu glucoza din pâine sau făinoase. Insulina, hormonul care apare în sânge când crește glicemia, este responsabilă și de rapiditatea cu care triptofanul e transformat în serotonină.

O fi el mâncatul disociat eficient când vine vorba de slăbit, însă asocierea dintre alimente este vitală pentru echilibrul psihic. Așa se explică de ce cartofii cu parmezan, pizza și pastele ne plac tuturor: ne fac bine psihic.

Există și alimente care conțin serotonină în mod natural: banane, prune, avocado și ananas - vă recomand să le consumați când simțiți că vă lipsește buna dispoziție!

Consistența cremoasă a unor produse precum frișca, smântâna, mierea, banana bine coaptă, înghețata sau ciocolata puțin topită, fac bine creierului. Dincolo de compoziția în nutrienți și numărul de calorii, faptul că sunt cremoase, la limita dintre solid și lichid, este un avantaj suplimentar: stimulează o zonă cerebrală specială responsabilă de experiențele plăcute.

Aceeași zonă este stimulată de câștigurile financiare sau de evenimentele fericite, dar până câștigați la loto sau vă îndrăgostiți, înghețata rămâne o sursă de plăcere.

Un loc special când vine vorba de plăcere îl ocupă ciocolata.

Produs premium la categoria dulciuri, ciocolata conține o mulțime de substanțe psihoactive, are efect nutritiv, antioxidant, tonic, euforizant și afrodisiac. Ciocolata are un efect paradoxal: induce o stare de bine, de liniște și relaxare, dar în același timp trezește simțurile, are proprietăți dinamizante. Este o sursă de fenilAlanină, un aminoacid responsabil de senzația de a fi "în al 9-lea cer"- crește nivelul endorfinelor și acționează similar unui produs antidepresiv.

Tot în ciocolată găsim Anandamidă, o substanță cu puteri halucinogene.

În momentele de bucurie și plăcere extremă care duc la euforie, creierul nostru produce în mod natural acest element. În lipsa lor, ne e poftă de ciocolată.

Dacă până acum ați crezut că fără zahăr nu există plăcere, aflați că zahărul a fost supraevaluat. Are doar calorii goale și crește brusc glicemia, anesteziază și amorțește creierul.

Plăcerea adevărată e mai complexă de atât, este o combinație de substanțe, de consistențe și de emoții, contează nu doar ce mănânci, ci cu cine mănânci. În compania potrivită avem nevoie de mai puțină mâncare. Încercați!