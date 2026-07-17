Informaţia a fost furnizată în contextul în care asociaţia a lansat campania „Poveşti de vaccinat copiii”. ”Fiecare copil nevaccinat este un copil expus riscului de îmbolnăvire şi de deces din cauza unei boli care poate fi prevenită”, afirmă Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al organizaţiei, potrivit News.ro.

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 şi 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265 la nivelul Uniunii Europene, dintre care 27.568 proveneau din România. A doua ţară din top este la mare distanţă - Italia, cu 1.097 cazuri, arată organizaţia "Salvaţi Copiii" România, într-un comunicat de presă.

"Tot mai mulţi copii sunt privaţi de protecţia vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%, în timp ce pentru doza a doua, procentul scade şi la 20%, în unele comunităţi", avertizează reprezentanţii organizaţiei.

Potrivit acestora, principalele cauze ţin de carenţele informaţionale, de dezinformarea din social-media, precum şi de bariere sistemice, cum ar fi birocraţia excesivă, lipsa resurselor materiale şi lipsa transportului, cum arată datele studiului calitativ al "Salvaţi Copiii" România.

Organizaţia informează că a lansat campania de conştientizare publică "Poveşti de vaccinat copiii" şi solicită autorităţilor simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor, training-uri în comunicare pentru personalul medical, precum şi dezvoltarea unei echipe multidisciplinare la nivel local care să promoveze vaccinarea copiilor.

În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2025, în România au fost confirmate în total 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani şi 3.188 la adolescenţi între 15 şi 19 ani. În acelaşi interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit INSP "Situaţia rujeolei în România la data de 31.12.2025".

Potrivit sursei citate, într-un singur judeţ acoperirea vaccinală a fost de peste 70%, în 14 judeţe acoperirea vaccinală s-a situat între 50,6% şi 67,4%, în 24 de judeţe acoperirea vaccinală s-a situat între 31,3% şi 49,7%, în trei judeţe acoperirea vaccinală a fost sub 30%. Valoarea minimă (23,7%) a fost raportată în judeţul Argeş, iar cea maximă (73,8%) a fost atinsă în judeţul Bihor, potrivit INSP.

"Toate valorile sunt sub ţinta de 95% recomandată de OMS. Conform concluziilor celei de-a 14-a reuniuni a Comisiei Regionale de Verificare a Eliminării Rujeolei şi Rubeolei (RVC, septembrie 2025), România se numără printre cele 13 ţări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populaţie, fără întrerupere", atrage atenţia organizaţia.

Acoperirea vaccinală naţională (%) arată următoarea situaţie a vaccinărilor:

• BCG: 93,5%

• Hep B (3 doze): 55,0%

• DTPa - împotriva difteriei, tetanosului şi pertussis acelular - (3 doze): 55,0%

• VPI - Vaccinul polio inactivat (3 doze): 55,0%

• Hib (3 doze): 55,0%

• Pneumococic (3 doze): 54,0%

• ROR (1 doză): 47,4%.

Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al "Salvaţi Copiii" România, a subliniat importanţa politicilor sociale integrate, care să asigure accesul copiilor şi al părinţilor la servicii de educaţie şi de sănătate.

"Fiecare copil nevaccinat este un copil expus riscului de îmbolnăvire şi de deces din cauza unei boli care poate fi prevenită. În comunităţile rurale în care lucrăm, am demonstrat că vaccinarea poate creşte de la 50-60% la aproape 100% atunci când există echipe dedicate, informaţie corectă şi relaţii de încredere cu familiile", afirmă Alexandrescu.