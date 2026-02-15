Şapte şcoli şi o grădiniţă din Enfield au raportat cazurile, iar unii copii au fost trataţi în spital, potrivit Sunday Times.

Temeri legate de rata scăzută de vaccinare

Există temeri că focarul este legat de nivelul scăzut al vaccinării ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) în capitală. Pentru fiecare persoană infectată, rujeola se poate răspândi până la 18 persoane nevaccinate.

Dudu Sher-Arami, directorul de sănătate publică din Enfield, care a trimis o scrisoare fiecărui părinte din zonă, a declarat că focarul reprezintă o ameninţare serioasă pentru întreaga capitală şi că există potenţialul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”, deoarece locuitorii circulă în tot oraşul.

Ea a declarat pentru Sunday Times că Londra are „una dintre cele mai scăzute, dacă nu chiar cea mai scăzută, rate de vaccinare” din ţară.

Autorităţile avertizează asupra complicaţiilor grave

Sher-Arami a spus: „Este posibil ca situaţia să se agraveze. Ştim că rujeola poate avea complicaţii foarte grave. Poate provoca surditate. Poate provoca leziuni cerebrale şi unul din cinci copii poate avea nevoie de tratament spitalicesc.”

Centre temporare de vaccinare sunt organizate în şcoli şi în întreaga zonă Enfield, unde peste o cincime dintre copii nu sunt vaccinaţi împotriva rujeolei, oreionului sau rubeolei până la vârsta de cinci ani.

Campanie guvernamentală pentru creşterea vaccinării

O campanie guvernamentală de promovare a vaccinării copiilor urmează să fie lansată săptămâna viitoare, cu reclame pe reţelele sociale, YouTube şi la radio, pentru a contracara scepticismul faţă de vaccinuri. Potrivit NHS, rujeola debutează de obicei cu simptome asemănătoare răcelii, urmate după câteva zile de o erupţie cutanată. Unele persoane pot prezenta şi mici pete în interiorul gurii.

Regatul Unit a pierdut statutul de ţară care a eliminat rujeola

Luna trecută, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat că Regatul Unit nu mai este considerat o ţară care a eliminat rujeola, după ce transmiterea bolii a reînceput în 2024.

Aceasta vine pe fondul stagnării ratei de vaccinare şi al unei creşteri a numărului de cazuri, cu 3.681 de îmbolnăviri înregistrate în Regatul Unit în 2024.

Între 2021 şi 2023, s-a considerat că Regatul Unit a „eradicat” boala.

OMS recomandă ca cel puţin 95% dintre copii să primească dozele de vaccin pentru fiecare boală, pentru a se atinge imunitatea de grup.

Potrivit datelor Agenţiei pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit, 91,9% dintre copiii de cinci ani primiseră o doză de vaccin ROR (rujeolă, oreion şi rubeolă) în 2024–2025, nivel neschimbat faţă de 2023–2024 şi cel mai scăzut din 2010–2011.

Datele mai arată că 83,7% dintre copiii de cinci ani primiseră ambele doze de ROR, cel mai scăzut nivel din 2009–2010.