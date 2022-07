Salvați Copiii donează aparatură medicală de 900.000 lei secției de Neonatologie din Spitalului Județean Mavromati Botoșani

Aceasta constă în 41 de echipamente performante: două aparate de ventilație, șase monitoare, opt blendere de aer, o hotă filtrantă cu flux de aer laminar, șase lămpi de fototerapie, 15 injectomate, un kit complet de resuscitare neopuff, două aparate de ventilație CPAP - pentru a le asigura celor mici un tratament adecvat.

Dotarea are loc în cadrul proiectului „Șansă la viață pentru nou-născuții din Botoșani”, derulat de Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani și Consiliul Județean Botoșani.

Proiectul este finanțat de Fundația Vodafone România, prin Fondul Viață pentru Nou-Născuți. Fondul urmărește, la nivel național, creșterea capacității secțiilor și compartimentelor de neonatologie și de terapie intensivă neonatală de a stabiliza, diagnostica, trata și transfera pacienții nou-născuți cu diferite afecțiuni medicale.

Câte secții de neonatologie și terapie intensivă neonatală au primit donații de la Salvați Copiii

Salvați Copiii

În ediția 2021-2022, pe lângă maternitatea din Botoșani, alte cinci secții de neonatologie și terapie intensivă neonatală de nivel I și II din țară au primit finanțare în valoare totală de 4.5 milioane lei.

În maternitatea Mavromati au loc anual în jur de 2.600-2.800 de nașteri, dintre care aproximativ 10% premature și 10-15% nou-născuți eutrofici, care necesită îngrijiri speciale în Terapie Intensivă.

Din anul 2010, Organizația Salvați Copiii se implică în reducerea mortalității infantile, ajungând până acum în 102 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 930 de echipamente vitale, investind peste 7.000.000 de euro.

Prin dotarea de la Maternitatea din Botoșani, Salvați Copiii își propune să contribuie la îmbunătățirea sănătății copiilor născuți prematur și a copiilor care necesită îngrijiri speciale în secția de neonatologie și terapie intensivă.

„În fiecare an putem veni cu proiecte noi”

Salvați Copiii

„De 12 ani, Organizația Salvați Copiii se implică în susținerea unităților medicale cu echipamente performante, am ajuns în toate județele țării și ne bucurăm că în fiecare an putem veni cu proiecte noi. În ultimii doi ani a fost pusă o presiune suplimentară asupra sistemului medical care era deja fragilizat, iar nevoile sunt și mai acute, de aceea am accelerat eforturile noastre de a susține cât mai mult maternitățile din țară, pentru a le dota cu aparatură modernă cât mai performantă. Proiectul acesta este foarte important, împreună cu partenerii noștri susținem un spital care îngrijește nașterile din tot județul, un spital care are o echipă de medici dedicați, cu care avem o colaborare îndelungată,” a spus Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Organizația Salvați Copiii a donat anterior secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani aparatură medicală în valoare totală de 115.374 euro: trei incubatoare, două mese radiante, două ventilatoare, un bilirubinometru și un ecograf.

Dr. Carmen Zaboloteanu, șef secție neonatologie, Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani, a vorbit despre importanța aparaturii medicale performante: „Ne bucurăm că Organizația Salvați Copiii ne este alături în munca noastră de a asigura un start bun în viața copiilor din Botoșani și că am fost parte din acest proiect deosebit. Este foarte important să le putem oferi celor mici cele mai bune tratamente, să facem tot ce este posibil pentru a le salva viața, ei sunt cei mai de preț, pentru ei merită să luptăm și să investim în aparatură, pentru că investim în viața unor luptători.”

„Copiii sunt speranța noastră într-un viitor mai bun și de aceea trebuie să ne conjugăm eforturile pentru ca aceștia să aibă un start cât mai sigur în viață. Alături de medicii Secției de Neonatologie a Maternității Botoșani, conduși de domnișoara doctor Carmen Zaboloteanu, căutăm cele mai bune soluții pentru dotarea cu aparatură de ultimă generație pentru îngrijirea nou-născuților. Nu este un moft, ci o obligație pe care ne-am asumat-o! Vrem să extindem astfel de parteneriate și să aplicăm și în cadrul altor programe de finanțare, pentru că ne dorim ca Maternitatea Botoșani să asigure cele mai bune condiții pentru mame și nou-născuți,” a adăugat Doina-Elena Federovici, președinte Consiliul Județean Botoșani.

Câte unități medicale va dota Salvați Copiii până la sfârșitul anului 2022

Salvați Copiii

Până la sfârșitul anului 2022, Salvați Copiii va dota 55 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând supraviețuirea și tratamentul adecvat pentru cel puțin 30.000 de copii. Echipamentele vor ajunge în spitale din județele: Argeș, Botoșani, Brașov, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Mehedinți, Sibiu, Timiș și Tulcea, precum și în București.

Investiție în viață cu 20% din impozitul pe profit

Companiile pot investi în viața nou-născuților care au nevoie de îngrijire medicală urgentă și de calitate, prin încheierea unui contract de sponsorizare, iar persoanele fizice au posibilitatea de a dona online pe https://www.salvaticopiii.ro/renovare sau prin SMS la 8844, doi euro lunar.

Persoană de contact: Ștefania Mircea, coordonator program reducerea mortalității infantile, Salvați Copiii – [email protected], tel. 0745 375 148.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii

De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.

Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, viziunea Salvați Copiii este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, iar misiunea este de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.920.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile organizației Salvați Copiii.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 05-07-2022 13:21