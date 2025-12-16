Românii ar putea avea dreptul la o a doua opinie medicală, plătită de stat. Ce prevede un proiect de lege

Ovidiu Cîmpean anunţă că o modificare importantă a Legii drepturilor pacientului prevede dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări, în cazul unui diagnostic grav sau al unei intervenţii majore. Însă, este la stadiul de proiect.

”Dacă primeşti un diagnostic greu sau ţi se recomandă o intervenţie importantă, vei avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări. Este una dintre modificările importante aduse Legii drepturilor pacientului, pe care le-am aprobat în Comisia pentru sănătate şi familie. Proiectul de lege este iniţiat de deputatul UDMR Levente Vass, iar eu l-am susţinut şi semnat în calitate de coiniţiator, alături de colegi parlamentari din mai multe partide. Urmează votul final în plen”, anunţă Ovidiu Cîmpean într-o postare pe Facebook.

El arată că, în mod concret, ”asta înseamnă că atunci când miza este mare, fie că vorbim despre o operaţie, un tratament dificil sau o decizie care îţi poate schimba viaţa, poţi merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare, pentru a confirma sau a clarifica cea mai bună soluţie pentru tine”.

”A doua opinie se bazează pe investigaţiile deja făcute şi, dacă este necesar, pe unele suplimentare. Nu e vorba de neîncredere în medici, ci de linişte. De a şti că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare”, explică parlamentarul PNL.

Potrivit lui Ovidiu Cîmpean, această practică există deja în alte state europene.

”În Germania, a doua opinie este reglementată pentru anumite intervenţii planificate, tocmai pentru a evita proceduri inutile. În Marea Britanie, sistemul public de sănătate încurajează pacienţii să ceară o a doua opinie atunci când se confruntă cu decizii dificile. Pentru pacienţi, înseamnă mai multă siguranţă. Pentru sistemul medical, decizii mai bune şi mai puţine intervenţii inutile”, menţionează deputatul PNL.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













