Ce se întâmplă în corpul tău când iei medicamente după data de expirare. Explicația medicilor

Ar trebui să eviți administrarea medicamentelor expirate, deoarece pot deveni toxice, pot conține bacterii sau pot fi mai puțin eficiente.
Data de expirare a unui medicament reprezintă garanția producătorului privind perioada în care medicamentul este sigur pentru utilizare, dacă este păstrat corect.
Iată ce se întâmplă în corpul tău când iei medicamente expirate. Ce spun specialiștii.
Ce înseamnă data de expirare a medicamentelor
Data de expirare este un element esențial pentru a stabili dacă produsul este sigur de utilizat și dacă va funcționa conform destinației. Este important să cunoști și să respecți data de expirare a medicamentului. Utilizarea medicamentelor expirate este riscantă și poate fi dăunătoare sănătății.
Data de expirare este ultima zi până la care producătorul garantează potența și siguranța completă a unui medicament. Datele de expirare apar pe majoritatea etichetelor medicamentelor, inclusiv pe cele eliberate pe bază de prescripție, pe medicamentele fără prescripție medicală (OTC) și pe suplimentele alimentare (din plante), conform pmc.ncbi.
Păstrarea corectă a medicamentelor poate ajuta la menținerea eficacității lor. Baia și dulapul din baie nu sunt locuri ideale pentru depozitare din cauza căldurii și umidității. De asemenea, medicamentele nu trebuie lăsate într-o mașină încinsă.
Ele rămân cel mai stabile în spații uscate, răcoroase și ferite de lumină. Capacele flacoanelor trebuie închise bine, iar medicamentele trebuie ținute întotdeauna departe de copii și animale de companie.
Studiile au arătat că majoritatea medicamentelor sunt sigure pentru utilizare timp de 2 sau 3 ani și pot rămâne eficiente și după data de expirare. Totuși, există date limitate despre stabilitatea medicamentelor după această dată, iar administrarea lor poate implica riscuri și complicații necunoscute.
Efectele administrării medicamentelor expirate asupra organismului
Data de expirare este un element esențial pentru a stabili dacă produsul este sigur de utilizat și dacă va funcționa conform destinației. Este important să cunoști și să respecți data de expirare a medicamentului. Utilizarea medicamentelor expirate este riscantă și poate fi dăunătoare sănătății.
Produsele medicale expirate pot fi mai puțin eficiente sau pot prezenta riscuri din cauza modificării compoziției chimice sau a scăderii potenței.
Anumite medicamente expirate pot prezenta risc de dezvoltare bacteriană, iar antibioticele cu potență redusă pot să nu trateze infecțiile, ceea ce poate duce la boli mai grave și la rezistență la antibiotice.
După depășirea datei de expirare, nu mai există garanția că medicamentul este sigur și eficient. Dacă medicamentul tău a expirat, nu îl utiliza, conform FDA.
Riscuri pentru sănătate
Pot fi mai puțin eficiente
Toate medicamentele se degradează în timp, iar acest proces poate duce la modificarea compoziției chimice. Asta înseamnă că medicamentele care au depășit data de expirare pot să nu mai fie eficiente.
Dacă trebuie să urmezi un tratament pentru o afecțiune gravă, administrarea unui medicament expirat te poate expune riscului de complicații și agravare a simptomelor.
Ca urmare a degradării fizice a medicamentului, este posibil să nu primești doza corectă, ceea ce reduce și mai mult eficacitatea tratamentului.
Pot deveni contaminate
Unele medicamente pot prezenta risc de dezvoltare bacteriană după expirare. Dacă bacteriile s-au dezvoltat, medicamentul poate deveni periculos pentru consum. Riscul de contaminare crește dacă medicamentul nu este păstrat corespunzător.
Acest lucru este valabil în special pentru medicamentele lichide, cum ar fi siropurile pentru tuse și picăturile oftalmice.
Consumul unui medicament contaminat poate fi dăunător sănătății. Dacă tu sau cineva cunoscut a luat un medicament contaminat, este necesar consult medical imediat.
Pot provoca reacții adverse imprevizibile
Unele medicamente pot deveni toxice și dăunătoare sănătății dacă sunt administrate după data de expirare. Consumul medicamentelor expirate poate crește riscul unei infecții grave sau poate agrava simptomele unei afecțiuni existente, conform healthline.
Deoarece există date limitate privind stabilitatea medicamentelor după expirare, reacțiile adverse sunt, în general, necunoscute. Este posibil ca administrarea unui medicament expirat să ducă la îmbolnăviri grave.
Ce spun medicii despre consumul medicamentelor expirate
Farmacistul James Reissig, PharmD, MS, BCPS, de la University Hospitals explică de ce este important să se acorde atenție datelor de expirare.
„Foarte puține medicamente devin toxice după data de expirare”, spune Reissig. „Majoritatea își pierd eficacitatea în timp din cauza modificărilor compoziției chimice. Totuși, în anumite situații, administrarea medicamentelor expirate poate avea consecințe grave asupra sănătății. De exemplu, administrarea unor antibiotice cu potență redusă poate să nu trateze complet o infecție, ceea ce poate duce la îmbolnăviri mai grave și la posibilă rezistență la antibiotice.”
În plus, orice medicament care necesită o dozare precisă pentru tratarea unei boli sau afecțiuni specifice nu trebuie utilizat după data de expirare. Exemple:
• Anticoagulante și antiagregante plachetare (substanțe pentru subțierea sângelui)
• Stilouri cu epinefrină
• Inhalatoare (în special inhalatoare de urgență)
• Insulină
• Comprimate cu nitroglicerină
• Medicamente pentru convulsii
• Medicamente pentru tiroidă
Cum să depozitezi corect medicamentele pentru a le păstra eficiența
Locul în care îți păstrezi medicamentele poate influența cât de bine funcționează. Este important să le depozitezi corect pentru a preveni deteriorarea.
Căldura, aerul, lumina și umiditatea pot afecta medicamentele.
Păstrează-le într-un loc răcoros și uscat. De exemplu, le poți depozita într-un sertar din dormitor sau într-un dulap din bucătărie, departe de aragaz, chiuvetă și aparate care degajă căldură. De asemenea, le poți ține într-o cutie specială de depozitare, pe un raft sau într-un dulap închis.
Nu îți păstra medicamentele în dulapul din baie. Căldura și umiditatea produse de duș, cadă și chiuvetă pot deteriora medicamentele. Acestea pot deveni mai puțin eficiente sau se pot altera înainte de data de expirare.
Comprimatele și capsulele sunt ușor afectate de căldură și umiditate. De exemplu, aspirina se poate descompune în acid acetic și acid salicilic, ceea ce poate irita stomacul.
Păstrează întotdeauna medicamentele în ambalajul original.
Îndepărtează bila de vată din flacon, deoarece aceasta poate atrage umiditatea în interior.
Întreabă farmacistul dacă există instrucțiuni speciale de depozitare.
Unde și cum se aruncă medicamentele expirate
Medicamentele expirate sunt considerate deșeuri menajere periculoase. Ele nu trebuie aruncate la gunoiul obișnuit, în chiuvetă sau în toaletă, deoarece pot ajunge în sol, în apă și, ulterior, în lanțul alimentar.
În România, aproximativ 1.500 de tone de medicamente ajung anual la gropile de gunoi sau în sistemul de canalizare, în lipsa unor campanii eficiente de informare și a unui sistem clar de colectare.
Conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 962/2009, medicamentele expirate sau neutilizate trebuie predate farmaciilor. Acestea ar trebui să aibă contracte cu operatori specializați pentru colectare și eliminare prin incinerare ecologică.
Legislația nu precizează clar cine suportă costurile eliminării și nici ce sancțiuni se aplică în cazul nerespectării obligațiilor. În practică, doar unele farmacii au contracte funcționale pentru preluarea deșeurilor medicamentoase, iar cetățenii pot întâmpina refuzuri.
Cum se elimină corect medicamentele expirate
Traseul corect presupune:
• predarea medicamentelor la farmacie
• ambalarea în saci speciali, introduși în containere securizate
• preluarea de către operatori autorizați
• transport conform normelor de siguranță
• incinerare ecologică la minimum 850°C
Instalațiile moderne de incinerare sunt dotate cu sisteme de filtrare și monitorizare a gazelor, reducând impactul asupra mediului. Incinerarea previne contaminarea solului și a apei subterane.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Etichete:
medicamente,
medici,
farmacie,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro