Ce se întâmplă în corpul tău când iei medicamente după data de expirare. Explicația medicilor

Data de expirare a unui medicament reprezintă garanția producătorului privind perioada în care medicamentul este sigur pentru utilizare, dacă este păstrat corect.

Iată ce se întâmplă în corpul tău când iei medicamente expirate. Ce spun specialiștii.

Ce înseamnă data de expirare a medicamentelor

Data de expirare este un element esențial pentru a stabili dacă produsul este sigur de utilizat și dacă va funcționa conform destinației. Este important să cunoști și să respecți data de expirare a medicamentului. Utilizarea medicamentelor expirate este riscantă și poate fi dăunătoare sănătății.

Data de expirare este ultima zi până la care producătorul garantează potența și siguranța completă a unui medicament. Datele de expirare apar pe majoritatea etichetelor medicamentelor, inclusiv pe cele eliberate pe bază de prescripție, pe medicamentele fără prescripție medicală (OTC) și pe suplimentele alimentare (din plante), conform pmc.ncbi.

Păstrarea corectă a medicamentelor poate ajuta la menținerea eficacității lor. Baia și dulapul din baie nu sunt locuri ideale pentru depozitare din cauza căldurii și umidității. De asemenea, medicamentele nu trebuie lăsate într-o mașină încinsă.

Ele rămân cel mai stabile în spații uscate, răcoroase și ferite de lumină. Capacele flacoanelor trebuie închise bine, iar medicamentele trebuie ținute întotdeauna departe de copii și animale de companie.

Studiile au arătat că majoritatea medicamentelor sunt sigure pentru utilizare timp de 2 sau 3 ani și pot rămâne eficiente și după data de expirare. Totuși, există date limitate despre stabilitatea medicamentelor după această dată, iar administrarea lor poate implica riscuri și complicații necunoscute.

Efectele administrării medicamentelor expirate asupra organismului

Produsele medicale expirate pot fi mai puțin eficiente sau pot prezenta riscuri din cauza modificării compoziției chimice sau a scăderii potenței.

Anumite medicamente expirate pot prezenta risc de dezvoltare bacteriană, iar antibioticele cu potență redusă pot să nu trateze infecțiile, ceea ce poate duce la boli mai grave și la rezistență la antibiotice.

După depășirea datei de expirare, nu mai există garanția că medicamentul este sigur și eficient. Dacă medicamentul tău a expirat, nu îl utiliza, conform FDA.