Ce se întâmplă în corpul tău când iei medicamente după data de expirare. Explicația medicilor

Stiri Sanatate
Shutterstock 710057002

Ar trebui să eviți administrarea medicamentelor expirate, deoarece pot deveni toxice, pot conține bacterii sau pot fi mai puțin eficiente. 

autor
Anca Lupescu

Data de expirare a unui medicament reprezintă garanția producătorului privind perioada în care medicamentul este sigur pentru utilizare, dacă este păstrat corect.

Iată ce se întâmplă în corpul tău când iei medicamente expirate. Ce spun specialiștii.

Ce înseamnă data de expirare a medicamentelor

Data de expirare este un element esențial pentru a stabili dacă produsul este sigur de utilizat și dacă va funcționa conform destinației. Este important să cunoști și să respecți data de expirare a medicamentului. Utilizarea medicamentelor expirate este riscantă și poate fi dăunătoare sănătății.

Data de expirare este ultima zi până la care producătorul garantează potența și siguranța completă a unui medicament. Datele de expirare apar pe majoritatea etichetelor medicamentelor, inclusiv pe cele eliberate pe bază de prescripție, pe medicamentele fără prescripție medicală (OTC) și pe suplimentele alimentare (din plante), conform pmc.ncbi.

Citește și
Ce este FOMO și de ce ne face să ne simțim mereu „în urmă”. Legătura cu dependența de social media
Ce este FOMO și de ce ne face să ne simțim mereu „în urmă”. Legătura cu dependența de social media

Păstrarea corectă a medicamentelor poate ajuta la menținerea eficacității lor. Baia și dulapul din baie nu sunt locuri ideale pentru depozitare din cauza căldurii și umidității. De asemenea, medicamentele nu trebuie lăsate într-o mașină încinsă.

Ele rămân cel mai stabile în spații uscate, răcoroase și ferite de lumină. Capacele flacoanelor trebuie închise bine, iar medicamentele trebuie ținute întotdeauna departe de copii și animale de companie.

Studiile au arătat că majoritatea medicamentelor sunt sigure pentru utilizare timp de 2 sau 3 ani și pot rămâne eficiente și după data de expirare. Totuși, există date limitate despre stabilitatea medicamentelor după această dată, iar administrarea lor poate implica riscuri și complicații necunoscute.

Efectele administrării medicamentelor expirate asupra organismului

Data de expirare este un element esențial pentru a stabili dacă produsul este sigur de utilizat și dacă va funcționa conform destinației. Este important să cunoști și să respecți data de expirare a medicamentului. Utilizarea medicamentelor expirate este riscantă și poate fi dăunătoare sănătății.

Produsele medicale expirate pot fi mai puțin eficiente sau pot prezenta riscuri din cauza modificării compoziției chimice sau a scăderii potenței.

Anumite medicamente expirate pot prezenta risc de dezvoltare bacteriană, iar antibioticele cu potență redusă pot să nu trateze infecțiile, ceea ce poate duce la boli mai grave și la rezistență la antibiotice.

După depășirea datei de expirare, nu mai există garanția că medicamentul este sigur și eficient. Dacă medicamentul tău a expirat, nu îl utiliza, conform FDA.

Riscuri pentru sănătate

Pot fi mai puțin eficiente

Toate medicamentele se degradează în timp, iar acest proces poate duce la modificarea compoziției chimice. Asta înseamnă că medicamentele care au depășit data de expirare pot să nu mai fie eficiente.

Dacă trebuie să urmezi un tratament pentru o afecțiune gravă, administrarea unui medicament expirat te poate expune riscului de complicații și agravare a simptomelor.

Ca urmare a degradării fizice a medicamentului, este posibil să nu primești doza corectă, ceea ce reduce și mai mult eficacitatea tratamentului.

Pot deveni contaminate

Unele medicamente pot prezenta risc de dezvoltare bacteriană după expirare. Dacă bacteriile s-au dezvoltat, medicamentul poate deveni periculos pentru consum. Riscul de contaminare crește dacă medicamentul nu este păstrat corespunzător.

Acest lucru este valabil în special pentru medicamentele lichide, cum ar fi siropurile pentru tuse și picăturile oftalmice.

Consumul unui medicament contaminat poate fi dăunător sănătății. Dacă tu sau cineva cunoscut a luat un medicament contaminat, este necesar consult medical imediat.

Pot provoca reacții adverse imprevizibile

Unele medicamente pot deveni toxice și dăunătoare sănătății dacă sunt administrate după data de expirare. Consumul medicamentelor expirate poate crește riscul unei infecții grave sau poate agrava simptomele unei afecțiuni existente, conform healthline.

Deoarece există date limitate privind stabilitatea medicamentelor după expirare, reacțiile adverse sunt, în general, necunoscute. Este posibil ca administrarea unui medicament expirat să ducă la îmbolnăviri grave.

Ce spun medicii despre consumul medicamentelor expirate

Farmacistul James Reissig, PharmD, MS, BCPS, de la University Hospitals explică de ce este important să se acorde atenție datelor de expirare.

„Foarte puține medicamente devin toxice după data de expirare”, spune Reissig. „Majoritatea își pierd eficacitatea în timp din cauza modificărilor compoziției chimice. Totuși, în anumite situații, administrarea medicamentelor expirate poate avea consecințe grave asupra sănătății. De exemplu, administrarea unor antibiotice cu potență redusă poate să nu trateze complet o infecție, ceea ce poate duce la îmbolnăviri mai grave și la posibilă rezistență la antibiotice.”

În plus, orice medicament care necesită o dozare precisă pentru tratarea unei boli sau afecțiuni specifice nu trebuie utilizat după data de expirare. Exemple:

•  Anticoagulante și antiagregante plachetare (substanțe pentru subțierea sângelui)

•  Stilouri cu epinefrină

•  Inhalatoare (în special inhalatoare de urgență)

•  Insulină

•  Comprimate cu nitroglicerină

•  Medicamente pentru convulsii

•  Medicamente pentru tiroidă

Cum să depozitezi corect medicamentele pentru a le păstra eficiența

Locul în care îți păstrezi medicamentele poate influența cât de bine funcționează. Este important să le depozitezi corect pentru a preveni deteriorarea.

Căldura, aerul, lumina și umiditatea pot afecta medicamentele. Păstrează-le într-un loc răcoros și uscat. De exemplu, le poți depozita într-un sertar din dormitor sau într-un dulap din bucătărie, departe de aragaz, chiuvetă și aparate care degajă căldură. De asemenea, le poți ține într-o cutie specială de depozitare, pe un raft sau într-un dulap închis.

Nu îți păstra medicamentele în dulapul din baie. Căldura și umiditatea produse de duș, cadă și chiuvetă pot deteriora medicamentele. Acestea pot deveni mai puțin eficiente sau se pot altera înainte de data de expirare.

Comprimatele și capsulele sunt ușor afectate de căldură și umiditate. De exemplu, aspirina se poate descompune în acid acetic și acid salicilic, ceea ce poate irita stomacul.

Păstrează întotdeauna medicamentele în ambalajul original. Îndepărtează bila de vată din flacon, deoarece aceasta poate atrage umiditatea în interior.

Întreabă farmacistul dacă există instrucțiuni speciale de depozitare.


Unde și cum se aruncă medicamentele expirate

Medicamentele expirate sunt considerate deșeuri menajere periculoase. Ele nu trebuie aruncate la gunoiul obișnuit, în chiuvetă sau în toaletă, deoarece pot ajunge în sol, în apă și, ulterior, în lanțul alimentar.

În România, aproximativ 1.500 de tone de medicamente ajung anual la gropile de gunoi sau în sistemul de canalizare, în lipsa unor campanii eficiente de informare și a unui sistem clar de colectare.

Conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 962/2009, medicamentele expirate sau neutilizate trebuie predate farmaciilor. Acestea ar trebui să aibă contracte cu operatori specializați pentru colectare și eliminare prin incinerare ecologică.

Legislația nu precizează clar cine suportă costurile eliminării și nici ce sancțiuni se aplică în cazul nerespectării obligațiilor. În practică, doar unele farmacii au contracte funcționale pentru preluarea deșeurilor medicamentoase, iar cetățenii pot întâmpina refuzuri.

Cum se elimină corect medicamentele expirate

Traseul corect presupune:

•  predarea medicamentelor la farmacie

•  ambalarea în saci speciali, introduși în containere securizate

•  preluarea de către operatori autorizați

•  transport conform normelor de siguranță

•  incinerare ecologică la minimum 850°C

Instalațiile moderne de incinerare sunt dotate cu sisteme de filtrare și monitorizare a gazelor, reducând impactul asupra mediului. Incinerarea previne contaminarea solului și a apei subterane.

Etichete: medicamente, medici, farmacie,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Citește și...
Ce este FOMO și de ce ne face să ne simțim mereu „în urmă”. Legătura cu dependența de social media
Stiri Sanatate
Ce este FOMO și de ce ne face să ne simțim mereu „în urmă”. Legătura cu dependența de social media

Ai senzația că toți ceilalți fac lucruri mai interesante, avansează mai repede sau trăiesc mai intens decât tine? Sentimentul acesta are un nume și este tot mai des întâlnit. FOMO ne poate face să ne simțim permanent în urmă.

Virusul purtat de 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer: cercetătorii au dezvoltat o metodă de blocare
Stiri Sanatate
Virusul purtat de 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer: cercetătorii au dezvoltat o metodă de blocare

Un virus extrem de răspândit, pe care majoritatea oamenilor îl contractează fără să ştie, rămâne în organism toată viaţa. Deşi de cele mai multe ori nu provoacă probleme, în anumite situaţii este asociat cu boli grave. 

Cum se scuză medicul care a operat la privat în ziua în care trebuia să fie la stat. Corpul de control, la spitalul Elias
Stiri Sanatate
Cum se scuză medicul care a operat la privat în ziua în care trebuia să fie la stat. Corpul de control, la spitalul Elias

Corpul de control al Ministerului Sănătății a ajuns la Spitalul Elias din Capitală. Verificările au loc în contextul în care un medic de aici s-a filmat în timp ce opera într-un spital privat, deși ar fi trebuit să fie la spitalul de stat. 

Recomandări
ANALIZĂ. Expert în spaţiul ex-sovietic, după 4 ani de război declanșat de Rusia în Ucraina: ”Nu vom avea pace anul acesta”
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Expert în spaţiul ex-sovietic, după 4 ani de război declanșat de Rusia în Ucraina: ”Nu vom avea pace anul acesta”

La patru ani de la debutul invaziei ruse în Ucraina, istoricul și analistul Armand Goșu a analizat într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, realizat de Diana Enache, modul în care s-a transformat acest conflict sângeros.

Ședință de Guvern. Proiectul restructurării administrației locale și OUG pentru relansare economică |DOCUMENTE
Stiri Politice
Ședință de Guvern. Proiectul restructurării administrației locale și OUG pentru relansare economică |DOCUMENTE

Guvernul se reuneşte în şedinţă astăzi, la ora 18:00, a informat Biroul de presă al Executivului. 

Meteorologii au extins avertizarea de lapoviță și ninsori. Cod galben și portocaliu la munte. HARTĂ
Vremea
Meteorologii au extins avertizarea de lapoviță și ninsori. Cod galben și portocaliu la munte. HARTĂ

Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vor fi ploi în cea mai mare parte a ţării, dar în şi lapoviţă şi ninsoare în centru şi în est, în timp ce la munte va ninge. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Februarie 2026

47:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Februarie 2026

01:44:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului

Sport

Liga Campionilor, aproape de o surpriză imensă: Atletico – Club Brugge, Leverkusen – Olympiakos și Newcastle – Qarabag, de la 19:45