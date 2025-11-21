Rogobete anunţă elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening: „Construim un sistem accesibil pentru pacienţi”

Minnistrul Sănătăţii a anunțat vineri că a reunit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening.

El a precizat că este momentul în care se pun bazele unui proces care trebuie să schimbe, în mod real, modul în care România abordează prevenţia.

Documentul, dublat de un Masterplan Național

Documentul va fi dublat de un Masterplan Naţional, care va stabili traseul complet pentru fiecare componentă de screening: unde se află centrele, cine lucrează în ele, cum sunt integrate serviciile şi care sunt beneficiile directe pentru pacient.

”Astăzi am reunit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening. Este momentul în care punem bazele unui proces care trebuie să schimbe, în mod real, modul în care România abordează prevenţia: clar, organizat şi accesibil pentru fiecare pacient”, anunţă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Ministrul precizează că prea mult timp, screeningul a funcţionat fragmentat, prin programe izolate, greu de înţeles şi greu de accesat. ”De astăzi, începem să construim un sistem în care oamenii să ştie exact când, unde, de ce şi cum pot fi testaţi. Strategia va fi structurată pe principalele arii de risc şi impact pentru populaţie: boli cardiovasculare şi cerebrovasculare, oncologie, boli rare, neonatologie, sănătate mintală, nutriţie, diabet şi prevenţie stomatologică. Aceste domenii reprezintă nucleul unui sistem modern de prevenţie, capacitatea reală de a identifica precoce bolile şi de a salva vieţi”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete mai menţionează că documentul va fi dublat de un Masterplan Naţional, care va stabili traseul complet pentru fiecare componentă de screening: unde se află centrele, cine lucrează în ele, cum sunt integrate serviciile şi care sunt beneficiile directe pentru pacient.

Potrivit acestuia, scopul este simplu: prevenţia să devină un proces predictibil, nu o loterie birocratică.

”Medicina de familie este pilonul central al acestui sistem. Fără medicii de familie integraţi în screening şi prevenţie, nu putem vorbi despre un model funcţional.

Ei sunt primul contact al pacientului cu sistemul, cei care identifică riscul, orientează corect şi pot transforma prevenţia într-un gest firesc, nu într-o excepţie”, afirmă Rogobete.

Ministrul mai declară că România are astăzi resurse reale pentru prevenţie.

”Avem ambulatorii moderne dezvoltate prin PNRR, aparatură nouă şi o reţea de servicii în expansiune. Este momentul să trecem de la investiţii la utilizare. Încurajez toate spitalele publice care deţin astfel de structuri să le pună efectiv la dispoziţia pacienţilor pentru activităţi de prevenţie şi screening. Modul în care înţelegem şi aplicăm prevenţia defineşte maturitatea sistemului medical. Nu putem vorbi despre modernizare sau siguranţă pentru pacienţi fără un screening organizat, accesibil şi adaptat nevoilor reale ale oamenilor”, precizează Alexandru Rogobete.

