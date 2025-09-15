Studiu: O singură sesiune de antrenament poate încetini creșterea celulelor canceroase. Ce exerciții sunt recomandate

Stiri Sanatate
15-09-2025 | 09:36
sport
Shutterstock

Un nou studiu arată că o singură sesiune de antrenament poate încetini dezvoltarea celulelor canceroase, potrivit Daily Mail.

autor
Mihaela Ivăncică

Exercițiile fizice regulate rămân unul dintre cele mai recomandate și eficiente mijloace de prevenire a obezității, îmbătrânirii premature și a bolilor cronice.

Numeroase studii au demonstrat că activitatea fizică susținută, chiar și câteva zile pe săptămână, poate reduce semnificativ riscul de deces din cauza cancerului. Acum, cercetători din Australia au descoperit că un anumit tip de antrenament fizic poate încetini creșterea celulelor canceroase chiar după o singură sesiune.

Efecte anticancerigene după doar 45 de minute de exerciții

Studiul a fost realizat pe un grup de femei care supraviețuiseră cancerului de sân. Acestea au fost implicate într-o singură sesiune de exerciții fizice, fie de tip antrenament de rezistență (precum ridicarea greutăților), fie antrenament cu intervale de intensitate ridicată (HIIT), care presupune eforturi intense alternate cu pauze scurte.

Rezultatele au fost remarcabile: imediat după o sesiune de 45 de minute, nivelul de miokine din sângele participantelor a crescut cu până la 47%.

Citește și
Smartwatch
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament

Miokinele sunt proteine eliberate de mușchi în timpul activității fizice. Acestea joacă un rol esențial în comunicarea dintre mușchi și celelalte organe ale corpului, contribuind la reglarea metabolismului și la suprimarea inflamației, un factor major în dezvoltarea celulelor canceroase.

Cercetătorii estimează că această creștere a miokinelor ar putea încetini creșterea celulelor canceroase cu 20 până la 30%.

„Demonstrarea efectelor anticancerigene la nivel celular oferă o posibilă explicație pentru reducerea riscului de progresie, recidivă și mortalitate în cazul cancerului. Deși studiul are limitări și sunt necesare cercetări suplimentare, aceste rezultate subliniază rolul potențial al exercițiilor fizice în îmbunătățirea șanselor de supraviețuire în rândul pacienților oncologici”, a declarat pentru Daily Mail Francesco Bettariga, doctorand la Universitatea Edith Cowan din Australia și autorul principal al studiului.

Studiul a fost publicat în această vară în prestigiosul jurnal Breast Cancer Research and Treatment și a inclus 32 de femei care fuseseră tratate anterior pentru cancer de sân în stadii cuprinse între unu și trei, la cel puțin patru luni după încheierea tratamentului.

Cea mai mare parte dintre participante (41%) erau în stadiul doi al bolii.

Vârsta medie a fost de 59 de ani, iar indicele de masă corporală (IMC) de 28, considerat supraponderal, dar sub limita obezității.

Programul de antrenament

Femeile care au participat la antrenamentul de rezistență au efectuat câte opt repetări din cinci seturi de exerciții pentru grupele musculare majore, precum: împins la piept, tracțiuni la cablu, împins deasupra capului, tracțiuni la helcometru, presă pentru picioare, extensii și flexii pentru picioare și fandări.

Între seturi, participantele au avut pauze de 1-2 minute pentru refacere.

În cadrul studiului desfășurat în Australia, cercetătorii au analizat efectele a două tipuri de antrenamente asupra nivelurilor de miokine – proteine cu rol esențial în reglarea inflamației și a creșterii celulelor canceroase.

În grupul care a urmat antrenamente de tip HIIT (High-Intensity Interval Training), participantele au efectuat șapte reprize de exerciții de intensitate ridicată, fiecare având o durată de 30 de secunde. Exercițiile au fost realizate pe cel puțin trei dintre următoarele aparate de fitness: bicicletă staționară, bandă de alergare, aparat de vâslit și cross-trainer. Între reprize, au fost incluse pauze de odihnă de trei minute.

Antrenamentele, alese strategic pentru efectele lor fiziologice

„Am selectat două tipuri de antrenamente – rezistență și aerobic – pentru că oferă beneficii fiziologice diferite: antrenamentele de rezistență îmbunătățesc forța musculară, în timp ce cele aerobe sporesc condiția cardio-respiratorie. Scopul a fost să determinăm ce formă de exercițiu are un potențial mai mare în suprimarea celulelor canceroase. Am mizat pe exerciții de intensitate ridicată pentru a observa dacă această intensitate poate amplifica efectele anticancer”, a explicat Francesco Bettariga, autorul principal al studiului.

Ambele grupuri au desfășurat sesiuni de aproximativ 45 de minute, iar impactul a fost evaluat pe baza testelor de sânge efectuate în trei etape: înainte de antrenament, imediat după și la 30 de minute după exerciții.

Studiul a arătat că o singură sesiune de exerciții, fie de tip HIIT, fie de rezistență, a determinat o creștere semnificativă a miokinelor în sânge.

Grupul HIIT a înregistrat o creștere de 47% a miokinei IL-6, imediat după antrenament. IL-6 este o proteină esențială pentru activarea sistemului imunitar și este eliberată de mușchi în timpul efortului fizic.

În grupul cu antrenamente de rezistență, cercetătorii au observat: o creștere de 23% a decorinei, o miokină implicată în reglarea creșterii țesuturilor; o creștere de 9% a IL-6, mai modestă decât în cazul HIIT.

Deși nivelurile acestor proteine au început să scadă treptat după încheierea exercițiilor, au rămas peste valorile inițiale pentru o perioadă de timp semnificativă.

Potențial: reducerea cu până la 30% a dezvoltării celulelor canceroase

Pe baza acestor date, cercetătorii au estimat că nivelurile crescute de miokine generate de exercițiile fizice ar putea încetini dezvoltarea celulelor canceroase cu 20 până la 30%.

Miokinele au capacitatea de a suprima proteinele inflamatorii cunoscute sub numele de citokine. Acestea sunt secretate în mod natural de sistemul imunitar pentru a combate infecțiile și inflamațiile. Însă, nivelurile ridicate de citokine pot duce la inflamații cronice, afectând ADN-ul celular și crescând astfel riscul apariției cancerului.

Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

Sursa: Daily Mail

Etichete: studiu, antrenament, exercitii,

Dată publicare: 15-09-2025 09:25

Articol recomandat de sport.ro
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor
Citește și...
Erling Haaland s-a accidentat în autocar și a avut nevoie de trei copci. A avut răni grave în zona feței
Stiri Sport
Erling Haaland s-a accidentat în autocar și a avut nevoie de trei copci. A avut răni grave în zona feței

Erling Haaland a fost victima unui incident neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii.

Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament
iLikeIT
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament

Vineri, la iLikeIT, au fost prezentate mai multe modele de smartwatch-uri, unele provenind de la producători mai puțin cunoscuți, din zona de nișă, dedicați în special alergătorilor montani sau de performanță.

Atac ucrainean asupra unei baze aeriene ruse. A fost lovit un depozit de bombe și mai multe avioane de antrenament
Stiri externe
Atac ucrainean asupra unei baze aeriene ruse. A fost lovit un depozit de bombe și mai multe avioane de antrenament

Statul Major General şi Forţele pentru operaţiuni speciale din cadrul armatei ucrainene au raportat sâmbătă un atac reuşit asupra aerodromului Borisoglebsk din regiunea Voronej (în Rusia), unde sunt desfăşurate avioane de vânătoare ruse.

 

Anunț al Ambasadei SUA la București despre trupele americane din România
Stiri Diverse
Anunț al Ambasadei SUA la București despre trupele americane din România

Armata americană a livrat un nou echipament militar în România, iar soldații de peste Ocean au efectuat un antrenament special la Babadag pentru folosirea acestuia, în ceea ce Ambasada SUA transmite că reprezintă o consolidare a parteneriatului.

S-au descoperit rămășitele piloților dispăruți după prăbușirea avionului militar în Japonia. Încă nu se știe ce s-a întâmplat
Stiri externe
S-au descoperit rămășitele piloților dispăruți după prăbușirea avionului militar în Japonia. Încă nu se știe ce s-a întâmplat

Armata Japoniei a confirmat joi seara că trupurile recuperate după accidentul unui avion de antrenament militar săptămâna trecută sunt ale celor doi piloţi dispăruţi, informează vineri AFP.

Recomandări
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor
Romania, te iubesc!
Cum au fost îngropate în promisiuni satele lovite de inundații din Covasna și Suceava. Statul nu are un cadastru al apelor

După ei, potopul, partea a II-a. Avem hărți. Avem bugete. Teoretic avem și soluții. Dar când vin apele, realitatea e mereu aceeași.

Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece
Stiri Politice
Moțiune simplă în Senat, împotriva ministrului Educației. Daniel David a anunțat că demisionează dacă aceasta trece

Plenul Senatului va dezbate şi vota luni moţiunea simplă prin care sunt criticate politicile Guvernului în domeniul educaţiei, informează site-ul forului legislativ. Ministrul Daniel David a anunțat că va demisiona dacă moțiunea trece. 

Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy
Stiri Mondene
Emmy 2025. Owen Cooper, din „Adolescence”, a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy

Owen Cooper, vedeta serialului britanic Adolescence, a intrat în istorie devenind cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy. El a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28