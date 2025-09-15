Studiu: O singură sesiune de antrenament poate încetini creșterea celulelor canceroase. Ce exerciții sunt recomandate

Un nou studiu arată că o singură sesiune de antrenament poate încetini dezvoltarea celulelor canceroase, potrivit Daily Mail.

Exercițiile fizice regulate rămân unul dintre cele mai recomandate și eficiente mijloace de prevenire a obezității, îmbătrânirii premature și a bolilor cronice.

Numeroase studii au demonstrat că activitatea fizică susținută, chiar și câteva zile pe săptămână, poate reduce semnificativ riscul de deces din cauza cancerului. Acum, cercetători din Australia au descoperit că un anumit tip de antrenament fizic poate încetini creșterea celulelor canceroase chiar după o singură sesiune.

Efecte anticancerigene după doar 45 de minute de exerciții

Studiul a fost realizat pe un grup de femei care supraviețuiseră cancerului de sân. Acestea au fost implicate într-o singură sesiune de exerciții fizice, fie de tip antrenament de rezistență (precum ridicarea greutăților), fie antrenament cu intervale de intensitate ridicată (HIIT), care presupune eforturi intense alternate cu pauze scurte.

Rezultatele au fost remarcabile: imediat după o sesiune de 45 de minute, nivelul de miokine din sângele participantelor a crescut cu până la 47%.

Miokinele sunt proteine eliberate de mușchi în timpul activității fizice. Acestea joacă un rol esențial în comunicarea dintre mușchi și celelalte organe ale corpului, contribuind la reglarea metabolismului și la suprimarea inflamației, un factor major în dezvoltarea celulelor canceroase.

Cercetătorii estimează că această creștere a miokinelor ar putea încetini creșterea celulelor canceroase cu 20 până la 30%.

„Demonstrarea efectelor anticancerigene la nivel celular oferă o posibilă explicație pentru reducerea riscului de progresie, recidivă și mortalitate în cazul cancerului. Deși studiul are limitări și sunt necesare cercetări suplimentare, aceste rezultate subliniază rolul potențial al exercițiilor fizice în îmbunătățirea șanselor de supraviețuire în rândul pacienților oncologici”, a declarat pentru Daily Mail Francesco Bettariga, doctorand la Universitatea Edith Cowan din Australia și autorul principal al studiului.

Studiul a fost publicat în această vară în prestigiosul jurnal Breast Cancer Research and Treatment și a inclus 32 de femei care fuseseră tratate anterior pentru cancer de sân în stadii cuprinse între unu și trei, la cel puțin patru luni după încheierea tratamentului.

Cea mai mare parte dintre participante (41%) erau în stadiul doi al bolii.

Vârsta medie a fost de 59 de ani, iar indicele de masă corporală (IMC) de 28, considerat supraponderal, dar sub limita obezității.

Programul de antrenament

Femeile care au participat la antrenamentul de rezistență au efectuat câte opt repetări din cinci seturi de exerciții pentru grupele musculare majore, precum: împins la piept, tracțiuni la cablu, împins deasupra capului, tracțiuni la helcometru, presă pentru picioare, extensii și flexii pentru picioare și fandări.

Între seturi, participantele au avut pauze de 1-2 minute pentru refacere.

În cadrul studiului desfășurat în Australia, cercetătorii au analizat efectele a două tipuri de antrenamente asupra nivelurilor de miokine – proteine cu rol esențial în reglarea inflamației și a creșterii celulelor canceroase.

În grupul care a urmat antrenamente de tip HIIT (High-Intensity Interval Training), participantele au efectuat șapte reprize de exerciții de intensitate ridicată, fiecare având o durată de 30 de secunde. Exercițiile au fost realizate pe cel puțin trei dintre următoarele aparate de fitness: bicicletă staționară, bandă de alergare, aparat de vâslit și cross-trainer. Între reprize, au fost incluse pauze de odihnă de trei minute.

Antrenamentele, alese strategic pentru efectele lor fiziologice

„Am selectat două tipuri de antrenamente – rezistență și aerobic – pentru că oferă beneficii fiziologice diferite: antrenamentele de rezistență îmbunătățesc forța musculară, în timp ce cele aerobe sporesc condiția cardio-respiratorie. Scopul a fost să determinăm ce formă de exercițiu are un potențial mai mare în suprimarea celulelor canceroase. Am mizat pe exerciții de intensitate ridicată pentru a observa dacă această intensitate poate amplifica efectele anticancer”, a explicat Francesco Bettariga, autorul principal al studiului.

Ambele grupuri au desfășurat sesiuni de aproximativ 45 de minute, iar impactul a fost evaluat pe baza testelor de sânge efectuate în trei etape: înainte de antrenament, imediat după și la 30 de minute după exerciții.

Studiul a arătat că o singură sesiune de exerciții, fie de tip HIIT, fie de rezistență, a determinat o creștere semnificativă a miokinelor în sânge.

Grupul HIIT a înregistrat o creștere de 47% a miokinei IL-6, imediat după antrenament. IL-6 este o proteină esențială pentru activarea sistemului imunitar și este eliberată de mușchi în timpul efortului fizic.

În grupul cu antrenamente de rezistență, cercetătorii au observat: o creștere de 23% a decorinei, o miokină implicată în reglarea creșterii țesuturilor; o creștere de 9% a IL-6, mai modestă decât în cazul HIIT.

Deși nivelurile acestor proteine au început să scadă treptat după încheierea exercițiilor, au rămas peste valorile inițiale pentru o perioadă de timp semnificativă.

Potențial: reducerea cu până la 30% a dezvoltării celulelor canceroase

Pe baza acestor date, cercetătorii au estimat că nivelurile crescute de miokine generate de exercițiile fizice ar putea încetini dezvoltarea celulelor canceroase cu 20 până la 30%.

Miokinele au capacitatea de a suprima proteinele inflamatorii cunoscute sub numele de citokine. Acestea sunt secretate în mod natural de sistemul imunitar pentru a combate infecțiile și inflamațiile. Însă, nivelurile ridicate de citokine pot duce la inflamații cronice, afectând ADN-ul celular și crescând astfel riscul apariției cancerului.

