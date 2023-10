Remedii naturiste pentru durerea în gât și tuse. Cum putem ameliora simptomele

În schimb, acestea trec de la sine, fiind necesare doar măsuri de îngrijire și un tratament simptomatic, care vizează ameliorarea manifestărilor. Descoperă în continuare de ce apare tusea și durerea în gât, ce remedii naturale ai la dispoziție, dar și când este cazul să te adresezi medicului.

Cauzele tusei și durerii în gât

În general, tusea și durerea în gât sunt simptome ale infecțiilor respiratorii, cum ar fi răceala comună, gripa sau COVID-19. De asemenea, după cum prezintă Mayo Clinic, pot fi însoțite și de următoarele manifestări:

Febră;

Rinoree (secreții nazale) sau congestie nazală (nas înfundat);

Dureri de cap;

Dureri musculare;

Strănut.

Tusea poate fi de două tipuri:

Productivă – se asociază cu producție și eliminare de mucus (spută);

Uscată – nu cauzează producție de mucus.

Remedii naturiste pentru durerea în gât și tuse

Healthline, Medical News Today și Mayo Clinic propun o serie de remedii naturiste care te pot ajuta să ameliorezi tusea și durerea în gât:

Spray sau pastile naturale de gât

Pastilele sau spray-ul pentru gât sunt primele opțiuni care ne vin în minte atunci când ne confruntăm cu simptomele de răceală. Aceste produse sunt special concepute pentru ameliorarea durerii în gât. Totuși, poți alege variantele naturiste, care conțin miere, propolis, uleiuri esențiale sau extracte naturale (cum sunt cele de eucalipt, mentă, ghimbir și altele).

Inhalații cu abur

Aerul uscat agravează tusea. Prin urmare, inhalațiile cu abur o pot ameliora, în special pe cea productivă. Umple un vas cu apă fierbinte, așază-ți fața deasupra acestuia și inhalează aburii calzi timp de 10-15 minute, de 1-2 ori pe zi. De asemenea, este important să îți acoperi capul cu un prosop în timpul inhalațiilor.

Lichide calde

Tusea, durerea în gât, rinoreea și congestia nazală pot fi ameliorate eficient cu ajutorul lichidelor calde, cum ar fi supe și infuzii de plante. Ai grijă, însă, ca acestea să nu fie prea fierbinți, deoarece temperaturile foarte ridicate agravează durerea în gât.

Miere

Mierea este unul dintre cele mai eficiente remedii împotriva tusei și durerii în gât. Uneori, aceasta poate funcționa la fel de bine precum unele medicamente antitusive, lucru demonstrat de Eric Bennett și Sarah Daly în studiul „Is honey better than dextromethorphan at decreasing acute cough in children?”. Poți consuma o lingură de miere ca atare sau o poți amesteca într-un ceai cald. Atenție! Mierea nu se administrează copiilor sub 1 an, din cauza riscului de botulism (boală gravă produsă de toxina botulinică).

Gargară cu apă sărată

Apa salină ajută la subțierea mucusului și reducerea durerii. Combină ½ linguriță de sare cu 240 ml de apă caldă și fă gargară timp de câteva secunde de mai multe ori pe zi, până ce tusea se ameliorează.

Bromelaina

Bromelaina reprezintă o substanță naturală, cu rol de enzimă, din compoziția ananasului. Aceasta are acțiune antiinflamatorie, dar poate avea și efect mucolitic și antitusiv. Prin urmare, este indicat să consumi ananas proaspăt sau suc stors dacă prezinți o infecție respiratorie. Bromelaina este disponibilă și sub formă de suplimente alimentare, însă acestea nu trebuie administrate fără acordul specialistului – se asociază cu riscuri în cazul unor persoane, cum ar fi cele aflate sub terapie cu anticoagulante sau antibiotice.

Plante pentru durerea în gât și tuse

Conform surselor anterior menționate, următoarele plante și-au dovedit eficiența în ameliorarea simptomelor de răceală și gripă, cum ar fi durerea în gât și tusea:

Ghimbir;

Cimbru;

Mentă;

Rădăcină de nalbă mare;

Ulm alunecos (slippery elm);

Turmeric.

Acestea se găsesc în unele siropuri pentru tuse sau pot fi consumate sub formă de infuzie (spre exemplu, ceai de ghimbir proaspăt). De asemenea, unele dintre plante listate, cum ar fi menta și cimbrul, sunt disponibile sub formă de ulei esențial 100% natural. Acesta poate fi adăugat în apă fierbinte pentru a efectua inhalații cu abur sau într-un difuzor de aromaterapie.

Alte sfaturi utile

Este important să adopți și alte măsuri de îngrijire, pentru a ameliora simptomele și a susține abilitatea organismului de a lupta cu infecțiile:

Folosește un umidificator: Acest dispozitiv răspândește vapori de apă în aer și ajută la menținerea unei umidități optime în casă. Astfel, contribuie la hidratarea căilor respiratorii;

Evită încălzirea excesivă a locuinței: Temperaturile prea ridicate din încăperi reduc semnificativ nivelul de umiditate, ceea ce poate agrava iritația în gât și tusea. Menține o temperatură de 18-20 de grade Celsius;

Evită factorii iritanți: Este important să nu te expui la fum de țigară sau substanțe chimice, cum ar fi produse de curățare a locuinței, deoarece acestea irită gâtul;

Odihnește-te: În această perioadă, ai nevoie de mai multă odihnă pentru a te vindeca. În plus, este indicat să stai acasă până când te vindeci, pentru a preveni răspândirea infecției;

Hidratează-te: Un nivel optim de hidratare ajută la menținerea căilor respiratorii umede. Apa, limonada preparată în casă, supele și ceaiurile calde sunt alegeri potrivite. Evită alcoolul și excesul de cafeină;

Mănâncă echilibrat: Corpul necesită un aport optim de nutrienți, cum ar fi vitamine și minerale, pentru a lupta eficient împotriva infecțiilor. Prin urmare, mănâncă variat și sănătos, cu accent pe fructe și legume. Include în meniu alimente bogate în probiotice (microorganisme benefice), cum ar fi iaurt natural cu bacterii vii, chefir, varză murată în casă sau alte vegetale fermentate natural. Probioticele ajută organismul să combată infecțiile, deoarece îmbunătățesc compoziția florei intestinale, care este strâns legată de sistemul imunitar.

Când să mergi la medic

Așa cum prezintă Mayo Clinic, adulții cu durere în gât și alte simptome de răceală, precum tusea, trebuie să se adreseze medicului dacă prezintă:

Febră peste 38,3 grade Celsius;

Dureri articulare;

Eczeme pe piele;

Dificultăți de înghițire sau de deschidere a gurii;

Durere de urechi;

Dificultăți de respirație;

Durere în gât severă, recurentă sau care persistă mai mult de 2 săptămâni;

Răgușeală care durează mai mult de 2 săptămâni;

Umflături la nivelul feței sau gâtului;

Salivă sau spută cu urme de sânge.

O avertizare a specialiștilor este să evităm produsele cu acțiune antitusivă în cazul tusei productive. Conform Medical News Today, suprimarea acesteia favorizează acumularea mucusului în căile respiratorii, agravarea infecției și dezvoltarea complicațiilor. Produsele antitusive sunt indicate doar în cazul tusei uscate. În schimb, medicul îți poate prescrie produse cu efecte expectorante și mucolitice, pentru a ameliora cu succes tusea productivă.

Prin urmare, durerea în gât și tusea pot fi ținute eficient sub control cu ajutorul remediilor naturale și măsurilor de îngrijire. Este important, însă, să te adresezi medicului dacă te confrunți cu simptome severe sau persistente.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 08-10-2023 11:00