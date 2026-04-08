Propunerea introduce măsuri de sprijin psihologic destinate părinților și tutorilor legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, decontate integral din fondurile sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit proiectului, prin servicii de sănătate publică specifice, definite în legislație, se înțeleg și serviciile de consiliere psihologică pentru părinții ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist.

Proiectul introduce în programele naționale de sănătate care se adresează domeniilor de intervenție în sănătatea publică și programele naționale de sănătate curative care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătății publice, altele decât TBC și HIV/SIDA și transplant de organe, țesuturi și celule, precum și acordarea de servicii medicale, servicii de consiliere psihologică pentru părinți ori tutori legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist, în unități de specialitate, servicii de îngrijiri paliative și servicii conexe actului medical pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, conform structurii și obiectivelor stabilite.

Părinții ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist pot beneficia de servicii de consiliere psihologică, cu decontare integrală din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, prevede un amendament.

Inițiatorii spun că măsura oferă sprijin real

Proiectul este un răspuns al statului pentru cei aflați în dificultate, a declarat, în plen, deputata PNL Raluca Turcan.

„Sunt părinți care duc o bătălie zilnică pe mai multe fronturi, (...) care au nevoie de sprijin. Prin proiectul adoptat se va acorda terapie psihologică părinților acestor copiii cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist”, a subliniat deputata.

Conform deputatului USR Emanuel Ungureanu, proiectul este unul foarte bun, dar nu sunt bani pentru aplicarea acestuia.

„Sper că la anul, când se negociază bugetul CNAS, să avem bani ca această lege să fie pusă în practică și părinții să aibă un sprijin”, a punctat el.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost respinsă de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional.