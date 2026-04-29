Fie că este vorba de o masă cu prietenii la restaurant sau de o programare la salon, tot mai mulți clienți își anulează rezervările în ultimul moment. În aceste condiții, cei care își oferă serviciile, în special în domeniul ospitalității, cer bani în avans, ca să nu rămână cu locuri goale și să fie pe pierdere.

Rezervările la restaurant vin tot mai des cu o condiție: clienții trebuie să plătească o parte din consumație în avans.

Măsura vine după ce, spun unii manageri, s-au trezit cu restaurantul gol, deși era rezervat complet.

Marius Tudosiei, proprietarul unui restaurant: „Într-o zi de iarnă, cu două rezervări, una de 11 și alta de 8 persoane, practic aveam 19 locuri din 26 disponibile blocate. Am refuzat alți clienți pentru că știam că urmează să vină oameni la masă și, practic, în seara aia am stat cu restaurantul aproape gol.”

Pentru o masă de 6 persoane care nu onorează rezervarea, de exemplu, pierderile pot să sară de 700 de lei doar pentru consumație. Aici se adaugă și pierderile indirecte cu personalul și utilitățile. În consecință, zeci de restaurante au adoptat deja măsura. În cazul în care clientul apare, banii se scad din consumație.

Ionuț Berbecaru, reprezentantul unei platforme de rezervări: „Era vorba despre 15% rezervări anulate din totalul rezervărilor dintr-o lună. După câteva luni de implementare, poți vedea cum rata de neprezentare scade cu peste 90%, iar rata de anulare rămâne într-un procent mic, una din 10 rezervări.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt și tot mai multe saloane de înfrumusețare, frizerii sau centre spa care apelează la această taxă în avans în momentul rezervării. Sumele reținute inițial variază între 20 și 50% din prețul serviciului rezervat. În cazul acestor afaceri, orice neprezentare sau anulare de ultim moment reprezintă o pierdere garantată, pentru că serviciile oferite sunt, de cele mai multe ori, individuale.”

Femeie:„Eu fac unghii, mi se anulează și mie programările. E urât, mai ales când pregătesc totul și sunt chestii sterilizate pe care, dacă le pregătești, după nu poți să le mai folosești.”

Dan Petre, sociolog: „Ne este mai ușor să refuzăm sau să amânăm sau să nu ne ținem de cuvânt, pentru că există această zonă intermediară. Este mult mai greu să refuzi față în față decât mediat de tehnologie pe cineva care e la distanță.”

În Marea Britanie, Italia sau Franța se percepe o taxă în avans de câțiva ani.