Violența sexuală în UE a crescut puternic în ultimul deceniu. Au fost aproape 100.000 de cazuri de viol în în 2024

O analiză Eurostat publicată miercuri arată că violenţa sexuală şi infracţiunile de viol în UE au crescut în ultimii 10 ani, chiar şi cu 150%.

Lorena Mihăilă

În 2024 s-au înreegistrat 98.190 infracţiuni de viol la nivelul Uniunii, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. În schimb, a scăzut numărul omucidetilor. De asemenea, au crescut infracţiunile de corupţie.

„În 2024, Poliţia a înregistrat 256.302 infracţiuni de violenţă sexuală în UE, dintre care 98.190 (38% din total) au fost infracţiuni de viol. Comparativ cu 2023, infracţiunile de violenţă sexuală au crescut cu 5% (+12.097 de cazuri), iar cele de viol cu ​​7% (+6.291). Datele arată o tendinţă ascendentă pentru ambele tipuri de infracţiuni în ultimul deceniu”, arată, miercuri, un raport publicat de Eurostat.

Potrivit statisticilor, între 2014 şi 2024, infracţiunile de violenţă sexuală au crescut cu 94% (+124.350 de cazuri), iar cele de viol cu ​​150% (+58.983).

În această perioadă, infracţiunile de violenţă sexuală au crescut continuu cu aproape 10% anual în medie, iar infracţiunile de viol cu ​​7%.

„Creşterea numărului de infracţiuni de violenţă sexuală înregistrate de poliţie poate fi legată de creşterea gradului de conştientizare în societate, ceea ce are impact asupra ratelor de raportare”, precizează specialiştii europeni.

Omuciderile au scăzut

În 2024, au existat 3.953 de omucideri intenţionate în UE, ceea ce reprezintă o mică creştere de 1% (+56 infracţiuni înregistrate de poliţie) faţă de 2023.

Pe de altă parte, comparativ cu 2014 (4.448 de omucideri intenţionate), s-a înregistrat o scădere de 11% a acestor infracţiuni.

O creştere a fost observată în 16 din cele 27 de ţări ale UE, iar cele mai mari modificări ascendente în cifre absolute au avut loc în Germania şi Finlanda.

În România, în 2024, s-au înregistrat 151 de cazuri, faţă de 470 în 2008 şi 298 în 2014.

Între 2014 şi 2024, numărul de omucideri intenţionate a fluctuat, atingând cea mai mare valoare în 2015, cu 4.616 infracţiuni raportate.

”Din 2016 încoace, s-a observat o tendinţă descendentă, infracţiunile scăzând la 3.735 în 2019. În 2020, această scădere s-a oprit, iar omuciderile au crescut uşor la 3.820, înainte de a scădea din nou la cel mai scăzut nivel din serie în 2021 (3.645)”, arată Eurostat.

După 2021, modelul s-a inversat, infracţiunile crescând în fiecare an din 2022 (3.838) până în 2023 (3.897) şi 2024 (3.953).

„Chiar şi cu această creştere recentă, nivelul din 2024 rămâne sub vârful de la mijlocul deceniului (cu aproximativ 14% mai mic decât în ​​2015)”, arată raportul Eurostat.

Femeile, cel mai des victime

Numărul de femei ucise de membri ai familiei sau de parteneri intimi în 2024 a fost de 3,9 la 1 milion de femei, aproape dublu faţă de rata victimelor de sex masculin, care a ajuns la 2,3 la milion de bărbaţi.

„Femeile sunt mai frecvent victime ale omuciderilor intenţionate comise de membri ai familiei sau de parteneri intimi - rata UE la 1 milion de femei a fluctuat între 3,9 şi 4,3 din 2015 până în 2024, atingând un vârf în 2022. În 2024, rata a scăzut la 3,9”, arată Eurostat. 

Prin contrast, rata UE a victimelor de sex masculin ucise de membri ai familiei sau de parteneri intimi a rămas semnificativ mai mică decât cea a femeilor. În aceeaşi perioadă, aceasta a variat de la 1,9 la 2,3 la un milion de bărbaţi, cele mai scăzute valori fiind înregistrate în 2016, 2021 şi 2022. În 2024, rata a crescut de la 2,2 în 2023 la 2,3 victime de sex masculin la un milion de bărbaţi.

„Aceste cifre evidenţiază disparitatea persistentă de gen în ceea ce priveşte omuciderile domestice şi în relaţiile cu partenerii intimi în întreaga UE”, se arată în docimentul citat. 

Sursa: News.ro

Etichete: violenta sexuala, uniunea europeana, femeie,

