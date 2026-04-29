Extrem de important, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț.

În multe curți din România, câinii încă sunt ținuți în lanț. Potrivit noilor standarde votate la nivelul Uniunii Europene, această practică va fi interzisă în următorii ani. Asociațiile de profil se bazează pe norme de aplicare și pe vigilența vecinilor, care ar trebui să raporteze abuzurile.

Raluca, protecția animalelor Ilfov: „Este timpul ca România să fie o țară civilizată și din acest punct de vedere pentru că în acest moment suntem o țară primitivă care își ține câinii legați în lanț. Peste 90% din gospodăriile pe care noi le-am vizitat au câinii legați în lanț, legați cu sârmă la gât, cu lanțuri foarte scurte fără posibilitate de mișcare, este o formă de abuz practic."

Corespondent PRO TV: „Noul regulament introduce obligația ca toți câinii și pisicile din Uniunea Europeană, indiferent dacă au stăpân sau nu, să poată fi identificați cu microcipuri și înregistrați în baze de date naționale. În România acest lucru este obligatoriu pentru câini, dar nu și pentru pisici. Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție patru ani de la intrarea în vigoare a legislației pentru a se pregăti în acest sens. Pentru stăpânii de animale, obligația va intra în vigoare după 10 ani pentru câini și după 15 ani pentru pisici.”

Pe de altă parte, animalele înrudite nu vor mai fi lăsate să se împerecheze.

Alex Buzdea, medic veterinar: „În momentul de față reglementarea legală există, adică reproducerea animalelor fără drept de montă nu e legală, din păcate în momentul de față în țară nu e controlat în totalitate acest fenomen, dar se lucrează intens la asta”

Nu în ultimul rând, animalele de companie aduse pentru vânzare din țări din afara Uniunii vor avea nevoie de cip înainte de a intra în spațiul european. Apoi trebuie să figureze într-un registru național.

Comerțul cu câini și pisici a crescut considerabil în ultimii ani și este estimat la 1,3 miliarde EUR pe an.